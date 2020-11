Un Posto al Sole, anticipazioni 18 novembre: la scelta di Rossella e Patrizio

Nuove puntate di Un Posto al Sole e nuove rivelazioni, ma soprattutto una scelta che lascerà senza parole.

Che cosa accade nella puntata del 18 novembre di Un Posto al Sole? Nulla sarà come ci aspettiamo e nuovi scontri sono all’orizzonte.

La disperazione di Niko

Niko è sempre più disperato e il suo inizio allo studio Leone non sembra dei più promettenti. Ricordiamo infatti che il giovane Poggi è andato via dallo Studio Navarra per non dover avere più a che fare con la sua ex Susanna.

Proprio per questo Beatrice riesce a farlo entrare nello Studio con lei, anche se le cose sembrano non andare per il verso giusto. Non solo, infatti Niko avrà una litigata molto violenta con Susanna e sembra proprio che la ragazza – che si sente in colpa per tutta questa situazione – prenda una decisione inaspettata. Gli spoiler ci portano anche alla settimana prossima, quando Niko farà una scoperta sconvolgente su Beatrice che avrà un effetto domino devastante.

Il ragazzo infatti comincerà nuovamente a frequentare Leonardo e si inabisserà con conseguenze su famiglia e lavoro. Prenderà in mano la situazione la sorella Angela Poggi, soprattutto per tutelare il piccolo Jimmy.

La scelta di Rossella

E mentre la coppia Michele e Silvia sembrano oramai alla deriva, la figlia Rossella è alle prese con non pochi problemi. Se da una parte l’intimità con Patrizio la accompagna alla scoperta di nuovi sentimenti, la tesi con il professore e la vicinanza di Irene non promette nulla di buono.

La ragazza si troverà insieme a Patrizio in ospedale per aiutare Clara mentre partorisce, lasciata nuovamente sola da Alberto Palladini. Ma allo stesso tempo sembra che prenderà una decisione netta, ovvero rinunciare alla tesi con quel professore: sarà la scelta giusta? Intanto l’amica non lascia stare Patrizio e cerca di mettersi in mezzo visto il ritorno di fiamma tra i due ex.