Un Posto al Sole, spoiler al 27 novembre: la terribile scoperta di Niko

Non c’è pace per Niko? I nuovi spoiler al 27 novembre di Un Posto al Sole mettono nero su bianco un grande colpo di scena.

Ecco cosa ci riservano le nuove puntate di Un Posto al Sole, dove Niko è il vero protagonista.

Rossella aiuta Clara a partorire

Tantissime novità per la soap napoletana più amata in onda tutte le sere su Rai Tre. I nostri protagonisti non hanno pace e c’è un susseguirsi di colpi di scena molto interessanti.

Primo tra tutti il parto di Clara che viene assistita da Rossella e Patrizio, così da non essere complemente sola durante questo importante evento. Infatti Alberto Palladini è sempre a lavoro e non riserva alcuna attenzione alla donna e al suo primogenito in arrivo.

Questo evento però sarà ottimo per l’ex coppia e Patrizio farà di tutto per riconquistare la fiducia di Rossella, spinto anche dagli amici storici. Ma in tutto questo ci sarà un intoppo: infatti, Rosella sarà molto contenta di vedere la luce nel suo rapporto con Patrizio, ma l’ombra di Ilaria si insinuerà talmente bene da tentare di rovinare tutto quanto.

La terribile scoperta di Niko

Nel frattempo, Niko ha iniziato il suo lavoro presso lo Studio Leone pronto ad iniziare una nuova vita. Ma scopre ben presto che è stata Beatrice a raccomandare caldamente la sua assunzione. Il ragazzo non accetterà questa umiliazione personale e sfogherà tutta la sua rabbia anche con Susanna.

Entra scena Angela Poggi – sorella del giovane avvocato – che renderà in mano la situazione per aiutare il fratello e soprattutto preservare il piccolo Jimmy da tutto quello che sta accadendo. Niko cade di nuovo nella trappola di Leonardo, iniziando a frequentarlo nuovamente tanto da avere ripercussioni sul lavoro e vita privata.

Riuscirà Angela a fargli tornare la ragione? Ma soprattutto, quale sarà la decisione di Susanna dopo l’ennesimo litigio?