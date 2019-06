Un Posto al Sole, anticipazioni 18 giugno: Eugenio tradisce Viola?

Per un Posto al Sole le sorprese non finiscono mai e Diego è intenzionato a scoprire cosa stia per succedere alla sua sorellastra

La soap Un Posto al Sole lascia sempre con il fiato sospeso e proprio ora che per Viola sembrava tutto a posto, l’ombra di un’amante si fa sempre più viva.

Michele contro Otello e Silvia

Michele è l’ostaggio di Mimmo, che dopo la rapina ha pensato bene di prendere qualcosa per assicurare la sua fuga certa. Ora però il ragazzo sembra molto spaventato e non sa cosa fare.

Pericoloso e più confuso che mai, Mimmo potrebbe agire in maniera non proprio corretta nei confronti di Michele: quest’ultimo ha però deciso di aiutarlo.

A scagliarsi contro questa “folle” decisione ci sono Silvia e Otello, che considerano la situazione molto grave e nessuno dovrebbe aver pietà per un ragazzo che ha preso in ostaggio un adulto.

Michele però non sente ragioni e vuole andare avanti per la sua strada, tendendo una mano al ragazzo – per farlo costituire e in qualche modo salvandogli la vita. Come andrà a finire per Mimmo?

Eugenio tradisce Viola?

Diego ha una vera e propria ossessione nei confronti di Beatrice e l’arrivo in città di Eugenio non aiuta di certo.

Giordano è convinto che tra i due ci sia una relazione segreta ai danni di Viola ed è convinto ad arrivare sino in fondo, per “salvare” la sorella e rendere pubblico questo tradimento.

La verità però è completamente diversa tanto che Diego che dovrà ricredersi e accettare i fatti reali.