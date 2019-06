Un Posto al Sole, anticipazioni 17 giugno: l’ossessione di Diego Giordano

Diego Giordano, protagonista storico di Un Posto al Sole, sarà alle prese con una ossessione e il voler scoprire assolutamente la verità. Ci riuscirà?

Beatrice scrive alcune pagine di Un Posto al Sole e mette l’accento sulla sua relazione con un uomo sposato, mettendo Diego nell’ansia.

Il ritorno di Eugenio senza Viola

Eugenio ritorna a Napoli per una questione molto importante, che metterà in mezzo molti protagonisti della soap napoletana senza Viola.

In molti infatti credono che il suo arrivo sia legato a quello che capiterà in seguito alla rapina al Vulcano, essendo alcuni indagati e per l’epilogo inaspettato di tutta la vicenda.

Viola è rimasta a Torino con il bambino e mentre tutti credono nella sua relazione segreta con l’avvocato, spunta un nuovo personaggio che metterà i protagonisti in subbuglio.

Il nuovo amante di Beatrice

Il nuovo arrivo interpretato da Luca Capuano sconvolgerà tutti i protagonisti. Figura legata a quella di Eugenio, avrà un ruolo fondamentale come avvocato e piano piano si capirà cosa dovrà fare.

L’ossessione di Diego nel capire chi sia l’amante di Bea non si ferma, tanto che porta a credere che sia quest’ultimo nuovo arrivo il suo uomo misterioso – sposato e apparentemente fedele alla moglie.

Un intreccio che farà parlare molto, ma quello che renderà tutto ancora più interessante sarà proprio la sua figura – dedita a risolvere un grande caos che metterà a dura prova alcuni protagonisti.

Si dice infatti, alcuni rumors, che Arianna sarà molto scossa da tutto quello che accadrà al Vulcano – tanto da compromettere la sua relazione con Andrea. Come andrà a finire?