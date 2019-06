Un Posto al Sole, anticipazioni rapina al Vulcano: Patrizio in pericolo di vita – Foto

Un Posto al Sole, anticipazioni rapina al Vulcano: Patrizio in pericolo di...

Un Posto al Sole si tinge di drammatico per l’ennesima volta con la terribile rapina al Vulcano: cosa succederà a Patrizio?

Le anticipazioni di Un Posto al Sole sono terribili e fanno pensare al peggio, soprattutto dopo la scoperta di quello che accadrà al Vulcano tra qualche puntata.

La decisione di rapinare il Vulcano

Mimmo e Maurizio non si sono calmati, come tutti pensavamo e anche la litigata con Patrizio avrà una svolta drammatica in tutta la situazione.

I due giovani sono stati bocciati ma il loro intento è quello di farsi qualche soldo per l’estate: e cosa c’è di meglio se non rapinare nuovamente il Vulcano?

Convinti di farla franca e di poter spaventare nuovamente Arianna e Silvia, progetteranno per bene tutto il loro nuovo attacco senza sapere però che l’epilogo non sarà assolutamente piacevole.

In tutto questo, dobbiamo tenere a mente che Arianna dopo lo spavento della volta precedente, ha deciso di prendere una pistola e portarla al locale – nonostante nessuno fosse concorde con lei per la pericolosità del gesto.

Patrizio in pericolo di vita, Arianna determinata a sparare

Tra le nuove puntate ci sarà proprio la nuova rapina al Vulcano, che terrorizzerà non solo noi telespettatori ma anche i protagonisti stessi.

Mimmo e Maurizio entrano in scena e minacciano tutti con due pistole, analogamente alla volta precedente. Ad un certo punto Mimmo vede Patrizio seduto al tavolino e – coperto dal suo passamontagna – lo prenderà di forza per sollevarlo e fargli paura.

Sarà in quel momento che Arianna prenderà la pistola, puntandola sui ragazzi con la suspance di quello che accadrà subito dopo.

Alcune indiscrezioni, ci anticipano che la decisione presa da Arianna sarà sconvolgente così come l’epilogo del suo drammatico gesto.