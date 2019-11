Un Posto al Sole, anticipazioni al 15 novembre: la netta decisione di Aldo

Un Posto al Sole si concentra ancora una volta sulle dinamiche di vita di Aldo Leone nelle prossime puntate della soap opera di Rai 3

Nelle prossime puntate di Un Posto al Sole assisteremo alla conclusione del difficile rapporto amoroso tra Aldo e Delia e anche sulle ripercussioni che ciò avrà su Beatrice.

La decisione di Aldo

Dopo tanti anni di tradimenti e di bugie, che hanno segnato il difficile rapporto tra Aldo Leone e la moglie Delia, l’uomo deciderà di rivelare alla donna la sua intenzione di divorziare da lei. Questa comunicazione, però, avrà delle conseguenze inattese e si trascinerà molto altro dappresso.

Le ripercussioni riguarderanno proprio il desiderio di vendetta di Delia? Lo scopriremo nelle prossime puntate quando Aldo Leone si ritroverà a fare una scoperta davvero scioccante.

Sono molti i telespettatori che sospettano si tratti proprio della vendetta della donna. Questo perché è già andato in onda un flashback relativo alla rabbia di Delia la sera dell’incidente. Come se non bastasse, anche il maglione da lei indossato sembra proprio essere lo stesso portato la persona che guidava l’auto di Diego nella notte dell’impatto.

L’allontanamento di Beatrice

Dopo aver preso la decisione di divorziare da Delia, Aldo Leone sarà costretto a giungere a una conclusione inaspettata, che potrebbe avere delle ripercussioni sulla sua storia con Beatrice.

Dopo che la verità sul colpevole del tentato omicidio verrà svelata, infatti, l’avvocatessa sarà costretta ad allontanarsi dal suo amante. Il motivo dell’allontanamento di Beatrice sarà il timore nutrito nei confronti di Delia?

I telespettatori di Un posto al sole rimangono in attesa di scoprire se finalmente il colpevole verrà acciuffato dalle autorità competenti e se Diego potrà finalmente tirare un respiro di sollievo, una volta rilasciato e tornato a casa, accolto dall’affetto dei suoi cari.