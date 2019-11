Un Posto al Sole curiosità: chi sono Matteo Santorum ed Elena Vanni, i misteriosi Jacopo e Delia

Chi sono Matteo Santorum ed Elena Vanni? I due attori di Un Posto al Sole, interpreti di Jacopo Leone e Delia Caracciolo

Scopriamone di più sul figlio e la moglie di Aldo Leone, nella fiction Un posto al sole. Si tratta di Jacopo Leone e di Delia Caracciolo, sue personaggi interpretati dai talentuosi Matteo Santorum ed Elena Vanni.

Chi è Matteo Santorum

Nasce il 4 maggio 2000 a Riva del Garda. Figlio di Giuseppe, ristoratore del “Belvedere” di Varignano, procede la sua formazione arrivando a parlare perfettamente inglese.

Tra le sue capacità, anche quelle in campo artistico, che comprendono la danza moderna e il canto. Matteo è appassionato di sport e pratica scii, nuoto, arrampicata e taekwondo.

La sua passione per la recitazione lo porta a ricevere il certificato mondiale rilasciato dall’accademia Lamda come miglior giovane attore in lingua inglese. Inoltre, nell’arco della sua carriera sostiene il corso di dizione con Sara Ricci e quello di recitazione cinema e tv con Elisabetta Curcio.

Matteo Santorum è il 19enne che ha il compito di interpretare Jacopo Leone, figlio di Aldo Leone che stava lottando tra la vita e la morte dopo un incidente, all’interno dell’intricata trama di Un posto al sole.

Chi è Elena Vanni

Nasce a Brescia, ma vive a Roma. L’attrice si forma alla scuola di Teatro di Bologna, dopo di che recita in tantissimi spettacoli, come quello con Tomi Janezic a Lubiana.

Laureata in filosofia, Elena Vanni, prima di dedicarsi a Un posto al sole, ha raccolto numerosissime esperienze, come quelle in teatro, in televisione, al cinema e in vari videoclip.

Per la televisione italiana, è entrata nel cast della fiction “Ris” (2005-2006) e in quello della quarta serie di “Che Dio ci aiuti” (2018).

Nella soap opera di Rai 3, Un posto al sole, Elena veste i panni di Delia Caracciolo, la moglie dell’avvocato Aldo Leone (interpretato da Luca Capuano) e madre di Japoco.