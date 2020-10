Un Posto al sole, anticipazioni 13 ottobre: la grande paura di Serena

Le anticipazioni del 13 ottobre di Un Posto al Sole si concentrano sulla grande paura di Serena e quel segreto che non può più essere tenuto nascosto.

Un Posto al Sole è sempre ricco e carico di colpi di scena. Focus su Serena e sul malore che la porterà ad avere una grande paura.

Cosa sta succedendo a Serena?

Nella puntata del 12 ottobre, Serena si decide a parlare con Filippo cercando di chiarire una situazione oramai in stallo. Ma una volta arrivata da lui viene colpita da un grave malore che interromperà questa confessione.

Nella puntata che si vedrà il 13 ottobre – Filippo, preoccupato, la porta immediatamente in ospedale ignaro di quello che sta accadendo. Ora, la paura più grande di Serena è quella di perdere il suo bambino e vuole stare il più tranquilla possibile per non rischiare. Questo porterà ad un effetto domino inevitabile, tra Filippo con grandi punti di domanda e Leonardo che non la smetterà di fare pressioni sulla donna.

Proprio Leonardo una volta saputo del malore, si recherà in ospedale e resterà sorpreso nel vedere Filippo. Proprio questo incontro porterà – nelle puntate che vedremo in settimana – a un duro scontro tra i due. Come la prenderà Filippo?

È passione tra Lara e Roberto Ferri

Nel frattempo, Roberto Ferri non si lascia sfuggire mai alcuna occasione e infatti la passione con Lara è palpabile con mano. Un corteggiamento reciproco e una seduzione che inevitabilmente porterà a qualcosa di non positivo, come da prassi.

Giulia Poggi è sempre più determinata a trovare un modo per incastrare Modica e avrà bisogno della sua amica Ornella per farlo. Gli spoiler annunciano che nelle prossime puntate la Poggi otterrà delle prove e potrà finalmente terminare quello che aveva iniziato.

Anche il figlio Niko sarà uno dei protagonisti, con un riavvicinamento a Susanna dopo il grande caos del matrimonio saltato.