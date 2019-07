Un Posto al Sole di luglio non ci lascia senza sorprese e quello che sta per capitare a Marina e Diego Giordano è molto importante. Cosa stiamo per vedere?

Marina e Diego Giordano protagonisti di queste prossime puntate di Un Posto al Sole dove assisteremo a dei cambiamenti inaspettati!

Diego Giordano sparisce nel nulla

Diego è innamorato di Beatrice ma quello che sta per succedere lascerà tutti senza parole e nel panico più assoluto. Dopo essersi scusato per aver tentato di investire Eugenio accecato dalla gelosia nei confronti della donna, Raffaele lo convince a stare tranquillo.

Quello che vedremo nelle prossime ore sarà un riavvicinamento di Diego a Beatrice, solo come amico per poi capire che l’amore prevale su tutto tanto da non riuscire a controllarsi. La prossima settimana Diego sparirà nel nulla, senza lasciare traccia e nessun messaggio destando la preoccupazione di tutta la famiglia.

Patrizio nello stesso momento torna a Napoli, vista la fine dello stage e quella che sta per ricevere sarà la proposta di lavoro che potrebbe cambiargli la vita definitivamente.

Marina scopre la verità sulla malattia

Marina Giordano vede nell’uomo che ha rubato la sua foto, il padre che non ha mai più visto. Convinta del suo pensiero, ma senza voler forzare troppo la mano riesce ad avvicinare Arturo – che si fa chiamare Lucio – e avere un contatto con lui invitandolo a casa.

Lei vuole la verità ma nel mentre scopre che l’uomo è malato di un grave tumore e non vuole fare nulla per curarsi – lasciando fare al destino. Cosa farà Marina davanti a questa tragica notizia?