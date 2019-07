Un Posto al Sole, anticipazioni 5 luglio: la scomparsa di Diego Giordano

Un Posto al Sole ci regala un gradito ritorno e una scomparsa: due componenti della stessa famiglia stanno per regalare gioie e dolori

Chi torna e chi scompare da Un Posto al Sole, ma soprattutto perché? Diego va via e fa perdere tutte le tracce!

La nuova vita di Patrizio Giordano

Patrizio è finalmente fuori dai guai e pulito, dopo il suo grave episodio con le anfetamine ora è pronto a pensare solo al suo lavoro.

Terminato il suo stage ad Alba in Piemonte, Patrizio torna a Napoli ignaro di tutto quello che in questo periodo sia successo a suo fratello. La sua vita sta per cambiare, infatti Filippo e Serena – con il benestare di Roberto Ferri – chiedono al ragazzo di diventare il cuoco ufficiale per la loro attività di Cruise.

Una occasione da non perdere che porterà prestigio a tutti quanti, nella felicità anche di papà Raffaele. Ma questa aria di festa sta per essere rovinata da un altro membro della famiglia.

La scomparsa di Diego Giordano

Diego non riesce a tornare in sé, dopo aver perso Beatrice e aver creduto in una sua relazione con Eugenio – scopre che la ragazza è invece innamorata del collega Aldo (anche lui sposato).

Raffaele chiede all’avvocato di lasciare in pace suo figlio e lei fa un passo indietro, scatenando in Diego qualcosa di inimmaginabile.

Il primogenito dei Giordano scompare letteralmente nel nulla, lasciando il padre e il fratello nel panico tanto da pensare al peggio. Dove è finito Diego e come sta?