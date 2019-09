Un Posto al Sole, anticipazioni 10 settembre: Mia sparisce nel nulla

Non si può mai stare tranquilli in Un Posto al Sole, per questo motivo la settimana inizia nel terrore per la sparizione della piccola Mia. Ma che fine ha fatto?

Che fine ha fatto la piccola Mia di Un Posto al Sole? Sparita nel nulla ora tutti la cercano e la situazione non sarà di certo molto facile.

Anita pronta a dire tutto quanto ad Alex

Patrizio accetta il lavoro alla trattoria per salvare le sorti di Alex, ascoltando la richiesta di aiuto del suo amico Vittorio. Ma il ragazzo scopre una cosa molto importante e non può assolutamente far finta di nulla: sa che Anita vuole a tutti i costi andare a parlare con Alex, raccontando tutto quello che è accaduto.

Un qualcosa di sconvolgente, tenuto conto che Vittorio ora si trova con il dover sostenere la fidanzata per tutta la sua situazione familiare e cercare di fare attenzione a quello che combina Anita.

Vittorio andrà velocemente al Vulcano proprio per fermare Anita, mentre Alex anche questa volta non si accorgerà di nulla. Riuscirà ancora a farla franca?

Mia scappa e sparisce nel nulla

Ma quello che succede ad Alex sarà veramente preoccupante. La ragazza avrà un grande scontro con la madre al telefono, non sapendo che la piccola Mia è nascosta dietro una porta – ascoltando così ogni parola.

Mia resta scossa e impaurita da quanto ascoltato e decide di andare via di casa, sparendo nel nulla. Alle ricerche si uniscono anche Vittorio e Franco, ma di lei nessuna traccia.

Gli spoiler futuri ci confermano che la ragazzina farà ritorno alla terrazza e troverà una situazione familiare molto dolce, con tutti gli abitanti pronti ad abbracciarla e sostenerla. Lei capirà infatti di essere voluta molto bene da tutti e prometterà di non dover mai più fare una cosa simile.