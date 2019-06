Un Posto al Sole, anticipazioni 1° luglio: l’accordo tra Filippo e Leonardo

Un Posto al Sole ha grandi novità e propone al pubblico qualcosa di nuovo, tanto che alcune mosse potranno anche essere fraintese. Cosa sta per succedere?

Un Posto a Sole non va in vacanza e nel mese di luglio i protagonisti ci promettono che resteremo tutti a bocca aperta. Ne vedremo delle belle!!

La confusione di Vittorio e la rabbia di Diego

Mentre Guido del Bue si gode il suo secondogenito in vacanza, Vittorio è in completa crisi d’amore. La sua relazione con Alex non va a gonfie vele, soprattutto per la sorella Mia che si insinua tra loro e crea notevoli fastidi.

Ma il grande problema vede il ritorno di Anita e quel bacio che fa mettere tutto in discussione. Il piccolo Del Bue ora è diviso tra l’amore semplice e concreto di Alex e quello passionale e coinvolgente di Anita: cosa sceglierà di fare?

Diego è nella medesima situazione e non riesce a togliersi dalla testa Beatrice, l’avvocato che però ha messo in piedi la relazione con un uomo sposato. Eugenio – marito di Viola – è il primo sospetto del ragazzo, tanto geloso da voler compiere un gesto estremo e molto violento.

Ma Beatrice si vede con Leone, nuovo protagonista della soap che cambierà la vita di molti protagonisti.

L’accordo tra Filippo e Leonardo

Leonardo è oramai presente nella vita di Filippo e Serena, seppur lei non sembra esserne molto contenta – sappiamo che nelle prossime puntate potrebbe esserci un attimo di confusione tra i due grazie alla condivisione e al racconto toccante del giovane alter ego di Tommaso.

Filippo gli fa una grande proposta, ma Serena non è contenta proprio per paura che possa accadere qualcosa tra loro.