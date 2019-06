Un Posto al Sole promette fiato sospeso e novità che mai nessuno si sarebbe mai aspettato. Ma cosa succede a Serena e Eugenio?

Un Posto al Sole non annoia mai ed è in grado di trovare una strada nuova per farci rimanere incollati al televisore dopo le 20. Ma adesso cosa succede?

Eugenio nel mirino di Diego Giordano

Mentre Anita cerca di ritornare insieme a Vittorio, confuso per la sua relazione con Alex – Diego è convinto che Beatrice abbia una relazione con il marito di Viola.

Eugenio è approdato a Napoli con il suo collega Leone per una indagine molto particolare, che cambierà notevolmente la trama della soap e verrà svelata man mano che si andrà avanti con le puntate estive.

Quella di Diego è una vera e propria ossessione, tanto che si metterà in testa di farla pagare ad Eugenio dopo averlo pedinato per giorni. Cosa vuole fare? Arriverà a pensare di investirlo con l’automobile, pur di non permettere una relazione con la sua ex fidanzata.

Ma Diego è fuoristrada, perché l’uomo sposato per la quale il cuore di Beatrice batte non è quello di Eugenio…

Il dramma di Serena e Irene

Filippo e Ferri sono dovuti partire urgentemente per Londra a Serena è rimasta sola con Leonardo.

Una gita in barca con la piccola Irene è proprio quello che ci vuole per dare il benvenuto alla stagione estiva: ma durante la navigazione Leonardo – alter ego di Tommaso – rivela a Serena il suo segreto lasciandola senza parole.

Ora si teme che la stessa sia e Irene siano in pericolo di vita mentre navigano in alto mare: eppure, in pochi sanno che tra i due potrebbe nascere qualcosa di molto più intimo di una amicizia.