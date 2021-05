Gran finale di stagione per la fiction di Rai 1 con Daniele Liotti, ecco cosa accadrà nelle puntate del 13 e del 20 maggio 2021!

La puntata numero 7 andrà in onda giovedì 13 maggio mentre l’ultima sarà trasmessa il prossimo 20 maggio 2021, tutti i nodi verranno al pettine.

Il tenebroso protagonista Francesco Neri subirà uno smacco da parte di Manuela e Vincenzo. Ecco i dettagli delle puntate 7 ed 8 de Un passo dal cielo 6 – I Guardiani!

Puntata numero 7 del 13 maggio 2021: Francesco indaga tra i monaci

La fiction con l’amato attore 50enne Daniele Liotti ha riscosso un enorme successo di pubblico raggiungendo i 5 milioni di telespettatori ed è giunta quasi alle battute finali. Le puntate previste erano 8 e nella serata di giovedì 13 maggio andrà in onda l’episodio numero 7 dal titolo “Il sentiero delle ore”.

Nelle due ore della penultima puntata vedremo il protagonista Francesco indagare sulla morte di un ragazzo, trovato poco distante da un monastero che si trova in montagna. Assieme a Francesco nelle indagini c’è sempre Vincenzo ed i due si recheranno tra i monaci per saperne di più.

Per Francesco è però anche tempo di aprirsi con Carolina, che sarà disposto ad aiutare nel suo progetto.

Un passo daI cielo 6 – I Guardiani, puntata finale: Francesco tradito?

Nella puntata numero 8 che rappresenta il finale di questa 6° stagione per il protagonista, Francesco Neri ( Danieli Liotti) sarà tempo di amari bilanci.

La guardia forestale verrà infatti a conoscenza di un segreto che riguarda Manuela e Vincenzo e ciò lo destabilizzerà al punto da non saper più di chi fidarsi. Proprio questo gli darà la forza di domare la sua rabbia e di progettare un futuro nuovo, finalmente sereno dopo i momenti difficili che ha passato.

Il finale della 6’ stagione terrà con il fiato sospeso tutti gli appassionati che sperano di ricevere dai vertici Rai la conferma che la 7° stagione si farà!

Per non perdersi nessun colpo di scena non resta che sintonizzarsi su Rai 1 alle 21.25 o in streaming sulla piattaforma Rai Play.