Daniele Liotti, dall’identità della moglie famosa al rumors sulla gravidanza

Ecco tutto quello che siamo riusciti a scoprire sulla moglie di Daniele Liotti, che sarebbe incinta del suo secondo figlio.

Non tutti lo sanno, ma Daniele Liotti è sposato con una donna famosa, che starebbe per mettere al mondo il loro secondo figlio insieme.

Si tratta di Cristina D’Alberto Rocaspana, nota modella, ballerina e attrice classe ’77. Scopriamo tutto su di lei.

Chi è Cristina D’Alberto Rocaspana

Nasce il 24 agosto del 1977, sotto il segno zodiacale della Vergine, a Feltre, in provincia di Belluno, e ha quindi 44 anni.

Interessata a fare il suo ingresso nel mondo dello spettacolo e della moda, la passione la porta a diventare una modella e un’attrice affermata.

La sua carriera televisiva inizia nel 2000 accanto a Diego Della Palma, nel programma Specialmente tu. Partecipa, inoltre, ad altre trasmissioni televisive, come L’Eredità e Carramba che sorpresa, in entrambi i casi nel ruolo di ballerina.

Grazie al suo amore per la recitazione, prende lezioni private per migliorare la sua dizione, dopo di che frequenta la scuola di recitazione Jenny Tamburi.

Recita in alcune soap opera, come Un posto al sole e Carabinieri 5, e prende parte a vari spot pubblicitari, come quelli della Coca Cola e della Birra Peroni.

Daniele Liotti e Cristina diventeranno di nuovo genitori?

Secondo alcune indiscrezioni, Daniele Liotti e Cristina D’Alberto Rocaspana diventeranno di nuovo genitori.

A farlo credere sono gli scatti di Diva e Donna, dove la donna indossa una maglia che mette in risalto delle forme.

Attualmente né l’attrice che il compagno hanno voluto rilasciare dichiarazioni al riguardo per preservare la loro privacy.

Vi ricordiamo che Daniele Liotti ha già un figlio, Francesco, frutto di una relazione precedente, e una figlia, la piccola Beatrice nata nel 2017 proprio dalla D’Alberto Rocaspana.