Tyrone Power ‘Dopo la scomparsa di Ylenia si è rotto tutto’: il fratello di Romina vuota il sacco

Tyrone Power Jr, fratello di Romina Power, ospite in vari show e salotti televisivi, ha parlato del rapporto della sorella con Al Bano. Ecco cos’è successo

Tyrone Power Jr è uno degli invitati al concerto – evento “Signore e Signori Al Bano e Romina Power” mandato in replica venerdì 12 luglio in prima serata su Rai1.

Un’enorme show musicale andato in scenda dalla meravigliosa cornice dell’Arena di Verona quattro anni fa, che ha ufficialmente principiato il ritorno in scena della coppia Al Bano e Romina per la felicità del vasto pubblico italiano.

Tyrone Power Jr presentato dalla celebre cantate Romina, sua sorella

Una festa importante che ha scorto partecipare tra i tantissimi ospiti anche Tyrone Power Jr, il fratello di Romina generato dall’unione tra il padre Tyron Power e Deborah Jean Montgomery Minardos.

A presentarlo nel corso lo show è stata proprio la celeberrima cantante:

“È nato in America come me ed è figlio di un grande attore americano, mio padre, e della sua terza moglie”.

Un fratellastro a cui l’artista vuole molto bene.

Il rapporto tra Romina e Tyrone Jr è nato molto tardi negli anni

Un rapporto, quello tra Romina e Tyrone Jr, nato solo negli ultimi anni come ha precisato la stessa cantante:

“ci siamo conosciuti un po’ avanti nel tempo non da piccoli, io avevo ormai 37 anni, ma è come se ci conoscessimo da sempre”.

Tyrone Power Jr a Domenica Live di Barbara D’Urso ha parlato anche del primo incontro con la sorella Romina Power, avvenuto ormai in età adulta.

“Avevo venticinque anni quando ho conosciuto Romina, la sua vita, il suo rapporto con Al bano. Dopo la scomparsa di Ylenia ho saputo che c’erano dei problemi tra di loro. Non è stata una grossa sorpresa per me. Coltivo il sogno che possano tornare insieme per continuare la loro magnifica fiaba”

Insomma, pare proprio che Tyrone Power sia a favore della coppia Romina e Albano, amata da tutto il popolo italiano.