Conosciamo meglio Roberta Capua, ex modella e conduttrice di Estate in diretta: tutto sulla sua vita privata e carriera.

Non tutti sanno i dettagli della sua vita, ma noi siamo qui pronti a svelarli: scopriamo di più.

Roberta Capua: età, famiglia e vita privata

E’ nata a Napoli il 5 dicembre del 1968, ha 52 anni ed è alta 180 cm.

Non è l’unica della sua famiglia ad essere popolare.

Infatti Roberta è figlia di Marisa Jossa, Miss Italia nel 1959 ed è cugina della virologa Ilaria Capua.

Dal 2003 al 2005 ha avuto una relazione con il nuotatore e inviato de L’Isola dei Famosi, Massimiliano Rosolino.

Una storia d’amore che è durata non molto.

Successivamente si è sposata con Giorgio Restelli, direttore artistico di Mediaset.

Nonostante il primo matrimonio non è andato come si aspettava, si è nuovamente sposata con l’imprenditore bolognese Stefano Cassoli.

I due hanno un figlio, Leonardo, nato nel 2008 che attualmente vive con la famiglia a Bologna.

Roberta Capua: carriera

Dopo il diploma al liceo Classico, si fa subito conoscere grazie alla vittoria di Miss Italia.

L’anno successivo arriva seconda al concorso internazionale Miss Universo.

I primi passi in televisione li fa a Vota la voce, accanto a Claudio Cecchetto.

Nel 1995, sostituisce Paola Barale nel ruolo di valletta a La ruota della fortuna e dal 1995 al 1997 conduce Nonsolomoda.

Passa in Rai nel 1998 e insieme a Giancarlo Magalli, lavora a Fantastica Italiana.

Ha condotto anche tante altre trasmissioni, come: Mattina in famiglia, Mezzogiorno in famiglia, Unomattina, Buona Domenica, Tutti pazzi per i reality.

Dopo la nascita di suo figlio Leonardo decide di prendersi una pausa e abbandonare per un po’ di tempo la televisione.

E’ ritornata nel piccolo schermo da qualche anno, la sua presenza è molto apprezzata dal pubblico italiano.

