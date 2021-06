Conosciamo meglio i figli della grande e talentuosa attrice, Ornella Muti: tutto sulla loro vita.

Francesca Romana Rivelli, in arte Ornella Muti, è una delle attrici italiane più affascinanti e conosciuta, classe 1955.

In molti non sanno che è madre di ben tre figli, scopriamo di più su di loro: Naike, Carolina e Andrea.

Chi è Naike Rivelli

La primogenita di Ornella Muti è proprio Naike Rivelli, nata a Monaco il 10 ottobre 1974 sotto il segno della Bilancia.

La donna compirà 47 anni in autunno.

Naike ha deciso di intraprendere la stessa strada di sua madre.

In passato ha debuttato con lei, nel film di Steno Bonnie e Clyde all’italiana.

Grazie a sua figlia, Ornella Muti è anche diventata nonna di Akash, nato nel nel 1996.

Naike è molto attiva sui social e spesso è stata al centro di varie polemiche.

Su Instagram è davvero super seguita, infatti ha ben 300mila persone che la sostengono.

In tanti si staranno domandando chi è suo padre e la risposta è che l’identità dell’uomo non è nota.

Però tempo fa Naike è stata fidanzata con Yari Carrisi, secondogenito di Albano e Romina.

Chi è Carolina Fachinetti

La secondogenita della nota attrice è Carolina Fachinetti.

Nata dall’amore tra Ornella Muti e il suo ex marito Federico Fachinetti.

Carolina è nata nel 1984 e anche lei ha deciso di seguire le orme di sua madre, infatti è un’attrice di successo.

Ha recitato con il grande Alessandro Gassmann nel film Razza Bastarda.

Purtroppo la donna ha subito un grande dolore per via della morte del marito Andrea Longhi, scomparso a inizio 2020 a causa di un tumore al cervello.

L’uomo non solo era il suo compagno di vita, ma anche padre dei suoi figli Alessandro e Giulia.

Chi è Andrea Fachinetti

Andrea è il terzogenito di Ornella Muti e Federico Fachinetti.

Il ragazzo è nato a Roma nel 1987.

Non è molto noto, ma lo abbiamo già visto in un programma molto seguito, ovvero Pechino Express con sua sorella maggiore Naike.

Grazie alla trasmissione, il suo profilo Instagram è seguito da circa 16 mila persone.

Di lui sappiamo che è fidanzato e in passato ha lavorato anche come attore in I Medici e nel film Scusa ma ti Chiamo Amore con Raoul Bova.

