Bonus baby sitting 2020, ultimo giorno per i 1200 euro di credito: il tutorial spiegato facile

Ecco spiegato passo dopo passo il Tutorial per richiedere il Bonus Baby Sitter 2020: scopri come fare domanda sul sito INPS in modo facile e senza errori.

Oggi 31 luglio 2020 è l’ultimo giorno possibile per fare richiesta tramite portale INPS al bonus baby sitting.

Il Tutorial del Bonus Baby Sitter 2020 ti spiega passo dopo passo come fare domanda sul sito INPS senza errori e intoppi.

Come già chiarito, il Bonus Baby Sitter 2020 è incompatibile col congedo parentale per ovvie ragioni e può essere destinato anche a nonni e zii.

Come ci spiega Allegra Lucarelli sul suo canale Youtube è semplice muoversi all’interno del sito per richiedere il bonus senza commettere errori, basta avere qualche accortezza in più!

Scopri subito come richiedere il bonus in modo facile senza perdere tempo sul sito INPS: il tutorial bonus baby sitter è riassuntivo e semplice da seguire.

Come richiederlo sul sito INPS: i passaggi da seguire

Ecco spiegati, come si evince dal video, tutti i passaggi da fare per richiedere il bonus sul sito dell’INPS.

Ricordiamo che soltanto il genitore che vive con il bambino può fare richiesta del bonus: deve risultare la medesima residenza, genitori e minore.

Iniziamo, prima di richiedere il bonus, aprendo il Libretto Familiare:

Entrate nella home page del sito dell’INPS Cliccate su ‘Entra in MyINPS’ e accedete al portale inserendo le vostre credenziali Nella barra di ricerca digitare ‘Libretto Famiglia’ e premere Invio Per fare la richiesta dovete cliccare sulla prima finestra chiamata ‘Servizio’ mentre se volte altre informazioni in merito cliccate ‘Scheda Presentazione’ Cliccando su Servizio si apre un’altra schermata, cliccate su libretto famiglia. Essendo voi gli utilizzatori del libretto famiglia cliccate su ‘Utilizzatore LF’ e procedete Compilate la scheda di dati anagrafici. Nel pannello ‘Modalità di rimborso‘ immettete le coordinate bancarie per eventuali rimborsi Proseguite e accettate le assunzioni di responsabilità e privacy cliccando su ‘Accetto’.

Il vostro libretto famiglia ora sarà aperto e attivo, pronto a ricevere il bonus dopo averlo richiesto e approvato.

Ora facciamo richiesta per il Bonus Baby Sitting 2020:

Nella barra di ricerca digitate specificatamente ‘Bonus Baby Sitting’ Cliccate sulla scheda di ‘Servizio’ e si aprirà la piattaforma per richiederlo Cliccate su Nuova Domanda e cliccate ‘Avanti’ leggendo tutto Compilate i dati del genitore richiedente il bonus Inserite i dati del figlio e successivamente anche i dati dell’altro genitore solo se fa parte dello stesso nucleo familiare. Scegliete la categoria lavorativa che vi appartiene tra quelle proposte e cliccateci Digitare l‘importo richiesto che varia in base a quanti figli avete: 1200 euro è la cifra massima spettante al nucleo familiare quindi, ad esempio, se avete 2 figli saranno 600 euro a figlio. Ora leggete tutta la Privacy e accettate, la richiesta sarà completata

Nell’area ‘Consultazione della domanda‘ potrete trovare gli aggiornamenti sullo stato della domanda: una volta che l’INPS approva la vostra domanda dovete riapprovarla entro 15 giorni!

Solo così potrete ricevere il Bonus Baby Sitting 2020, altrimenti lo perderete. Annotatevi il codice della domanda è importante!

Dopo aver approvato la notifica di accettazione della domanda bonus dovete completare così la procedura:

Entrate nel libretto famiglia, accedete al Servizio del libretto ed entrate nell’approvazione. inserite il codice fiscale del bambino e il codice della domanda Accettate l’appropriazione del bonus. Successivamente in 2-3 giorni controllate che nel portafoglio elettronico ci sia l’accredito del bonus sul vostro conto.

Anche il pagamento della baby sitter dovrà essere effettuato tramite il sito dell’INPS!

