Tronchetto al cioccolato pronto in 7 minuti. È senza cottura

Ricetta semplicissima per una merenda deliziosa: tronchetto al cioccolato e nocciole senza cottura, saprete resistere al cuore di nutella?

Il tronchetto al cioccolato è un dolce che si prepara senza cottura: a base di cacao e nutella, con uno strato di nocciole tritate è perfetto per una merenda gustosa quando fa freddo!

Vi occorrono pochi ingredienti economici per il nostro tronchetto al cioccolato e nocciole. Li avrete sicuramente già in dispensa: cacao, biscotti, nutella, latte, burro e zucchero, facile no?

La ricetta facilissima per servire un dessert goloso, magari da gustare a fine pasto in famiglia, a merenda con i bambini davanti ai cartoni animati oppure dopocena con la vostra dolce metà.

Non necessita di cottura ma deve riposare 2 ore di riposo in frigorifero prima di essere mangiato: non saprete resistere al bis, provare per credere!

Vediamo insieme i semplici passaggi per prepararlo.

Tronchetto al cioccolato e nocciole: Ingredienti e Preparazione

Ingredienti

300 g biscotti

80 g zucchero

90 ml latte

40 g burro

nutella q.b.

2 pugni di nocciole tritate (già spellate)

40 g cacao amaro

Preparazione

Prendete dei biscotti secchi e polverizzateli in un mixer. Nel frattempo sciogliete il burro in un pentolino. Aggiungete nel mixer lo zucchero semolato e il cacao amaro e mescolate, poi il latte e il burro mixando fino ad ottenere un composto omogeneo. Formate un panetto e avvolgetelo nella pellicola, riponetelo a raffreddare in frigorifero per 30 minuti. Quando sarà ben freddo stendetelo tra due fogli di carta forno, lo spessore che dovete ottenere è di circa 2 cm. Spalmate su tutta la superficie, senza avvicinarvi troppo ai bordi, uno strato di nutella a vostro piacere: non esagerate o risulterà stucchevole! Spolverate con le nocciole tritate grossolanamente, sarà tutto molto più croccante! Ora arrotolate delicatamente aiutandovi con la carta forno sigillandolo per ottenere un tronchetto, mettetelo nuovamente in frigorifero a raffreddare per 2 ore. Al termine delle 2 ore tiratelo fuori e lasciatelo ammorbidire 5 minuti prima di tagliarlo.

La preparazione è velocissima, quindi. meno di 10 minuti. Bisogna solo pazientare un po’ per farlo riposare in frigorifero.

Buona merenda!

