Treviso, schiacciato dal cancello di casa: bambino di 4 anni in condizioni disperate

Dramma a Treviso, dove un bimbo di 4 anni è ricoverato in condizioni gravissime dopo essere stato travolto dal cancello di casa.

Il piccolo è rimasto incastrato sotto il cancello. Nonostante i soccorsi immediati, è ricoverato in prognosi riservata all’ospedale di Treviso. Il bambino ha già subito un intervento al cervello.

Dramma a Treviso

Versa in gravissime condizioni il bambino di 4 anni vittima di un drammatico incidente lo scorso mercoledì sera. Il piccolo, come riferisce anche Fanpage, è stato travolto dal cancello di casa, mentre giocava nel giardino della sua abitazione in via IV Novembre a Dosson di Casier, Treviso.

Il piccolo era nei pressi del cancello, quando improvvisamente è crollato, travolgendolo sotto il suo enorme peso.

I genitori, allarmati da quel terribile tonfo, hanno immediatamente allertato i soccorsi. Il piccolo è statao trasferito d’urgenza all’ospedale di Treviso, dov’è tuttora ricoverato in gravissime condizioni.

Avviate le indagini

Il personale del Suem l’ha prima stabilizzato sul posto, per poi trasferirlo in ambulanza al vicino nosocomio. I carabinieri hanno avviato un’indagine per accertare le cause della tragedia, che sembra essere soltanto una drammatica fatalità.

da una prima ricostruzione dei fatti sembra che il bambino non si fosse arrampicato al cancello, ma che questo sia uscito dai binari, travolgendolo.

Nel giardino, a pochi metri da lui, c’era anche il fratellino di due anni, che è riuscito a salvarsi. La Procura, intanto, ha disposto il sequestro del cancello ed ha aperto un fascicolo di indagine.

Sotto choc i genitori del piccolo, che hanno comunque trovato un attimo di lucidità per liberare il bambino schiacciato dal peso del cancello. Le sue condizioni sono molto gravi e le prossime ore saranno decisive per capire l’evolversi del suo quadro clinico.

Lo scorso 14 luglio un altro incidente simile era accaduto a Pavia, dove un bambino di 6 anni è rimasto ferito, dopo essere stato travolto dal cancello di casa.