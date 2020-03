Tragico incidente sulla Direttissima: donna muore sul colpo, feriti altri due ragazzi

Drammatico incidente questa mattina sulla Direttissima a Cafasse. Una donna è morta sul col colpo, altri due ragazzi sono rimasti feriti.

Incidente sulla Direttissima della Mandria: coinvolte tre auto. Deceduta una donna.

Incidente sulla Direttissima

È di un morto e tre feriti il drammatico bilancio dell’incidente avvenuto questa mattina lungo la Provinciale Direttissima della Mandria. L’arteria collega i comuni di Cafasse e Lanzo.

Come evidenzia anche La Stampa, nel drammatico impatto sono state coinvolte tre auto. A scontrarsi frontalmente una Renault Clio ed un’Alfa 147. Nell’impatto è rimasta coinvolta una terza auto, una Nissan Note, a bordo della quale viaggiava una 58enne di Torino.

La donna è morta sul colpo, gli altri due conducenti, un ragazzo di 23 ed uno di 30 anni, sono rimasti feriti, ma non sarebbero in pericolo di vita.

L’incidente sulla Provinciale è avvenuto intorno alle 6:30 di questa mattina. L’auto della donna è uscita fuori strada, finendo in una scarpata. Sul posto sono accorsi i Vigili del Fuoco, intervenuti per liberare i due giovani e la donna dalle loro vetture.

Per la vittima, nonostante il celere intervento dell’ambulanza, non c’è stato nulla da fare. La dinamica del tragico impatto è ancora al vaglio degli inquirenti, che sono al lavoro per appurare le responsabilità.

La provinciale è chiusa da questa mattina nel tratto tra Cafasse e Lanzo.

Notizia in aggiornamento.