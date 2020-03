Incidente a Lodi, auto finisce in un fosso: muore una ragazza di 15 anni

Incidente a Lodi, auto finisce in un fosso: muore una ragazza di...

Incidente a Lodi: morta una 15enne

Un drammatico incente si è verificato all’alba di domencia a Lodi. Come evidenzia anche Fanpage, un’utilitaria, con a bordo 3 giovanissimi, stava percorrendo la strada provinciale 158, a Mulazzano, frazione del lodigiano.

Intorno alle 4 del mattino, per cause ancora da accertare, la Matiz su cui viaggiavano i 3 ragazzi è finita fuori strada, precipitando in un fosso.

Due degli occupanti sono riusciti a liberarsi e ad uscire dalla vettura, una terza ragazza di 15anni è rimasta all’interno, fino all’arrivo dei sanitari del 118 che l’hanno liberata e trasferita in codice rosso all’ospedale di Lodi.

La 15enne non ce l’ha fatta: il suo cuore ha smesso di battere poco dopo il suo arrivo in ospedale. Troppo gravi le ferite riportate nell’incidente. Intanto la dinamica dell’incidente avvenuto a Lodi è al vaglio dei Carabinieri, che dovranno accertare come mai la Matiz sia uscita di strada e se il guidatore avesse bevuto o fatto uso di stupefacenti.

Per i due ragazzi che erano in auto con la vittima soltanto qualche lesione: le loro condizioni non sono giudicate gravi.

Incidente sulla via Aurelia

Lo scorso sabato notte si è verificato un altro incidente sulla Via Aurelia, nella capitale.

Un’auto è finita fuori strada, ribaltandosi più volte, prima di fermarsi. Nell’impatto hanno perso la vita due ragazze di 16 e 19 anni. Una terza ragazza è riuscita a salvarsi ed è stata trasferita in codice rosso al vicino ospedale.

Le tre avevano trascorso la serata insieme in un pub di Ladispoli, quando, per cause ancora da accertare, l’auto su cui viaggiavano è finita fuori strada.