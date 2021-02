Ilary Blasi, brutto retroscena sul 1° appuntamento con Totti: ‘Le ha dato una botta…’

Delle parole che hanno subito fatto il giro del web quelle di Francesco Totti: Ilary Blasi non apprezzerà il racconto di questo retroscena.

In Speravo de morì prima, serie in arrivo su Sky e incentrata sulla sua vita, Totti parla senza freni del rapporto con Ilary Blasi. Com’è nata la loro storia? Tutta la verità.



Un aneddoto molto particolare e assolutamente inedito sul rapporto con Ilary Blasi. Prima che diventasse sua moglie, ovviamente, la conduttrice è stata la sua fidanzata. Ma come si sono innamorati i due? Il racconto del primo appuntamento dei due vi lascerà senza parole.

Ilary Blasi, Totti racconta il primo appuntamento

L’ex calciatore ha voluto raccontare alcuni dettagli inediti sul rapporto con Ilary Blasi. Com’è stato il loro primo appuntamento? Non proprio dei migliori. Totti, infatti, non era per niente convinto che fosse proprio lei la donna giusta per lui.

Nel nuovo teaser della serie Speravo de morì prima, Totti si lascia andare e ovviamente il video in poche ore ha già fatto il giro del Web. La famiglia Totti è molto amata per questo i video sulle loro storie fanno sempre tante views. Il racconto sul primo appuntamento è davvero esilarante.

A, Pietro Castellitto, il giovane attore che lo interpreta nella serie tv sulla sua famiglia, Totti confessa che non è stato subito amore.

Ilary e il primo appuntamento con Totti

Francesco confessa di aver portato Ilary in un locale della zona Eur di Roma. Un ristorante che si trova all’ultimo piano di una torre del quartiere ma solo perché era l’unico aperto.



Ciò che gli ha fatto dubitare, come racconta l’ex calciatore, sulla possibilità che fosse lei la donna giusta è stato l’approccio che la conduttrice ha avuto con la sua preziosa Ferrari: Ilary è scesa dalla macchina e ha subito dato una botta con lo sportello vicino al muretto.

“Come prima volta ho detto parte male”

Ha sentenziato così Totti la leggerezza di Ilary. Ma da signore, Francesco ha fatto finta di nulla e non ha dato peso al gesto davanti a lei.