Ilary Blasi fa arrabbiare l’Ex capitano della Roma. L’inaspettata reazione di Francesco Totti per il gesto della moglie.

Quella di Ilary Blasi e Francesco Totti è una delle coppie più amate e seguite dal popolo di Instagram. Molto attivi sui social, amano condividere con i propri fan i momenti salienti della propria quotidianità.

Come è noto non è stato un buon periodo per la famiglia Totti. Prima la morte del padre dell’ex campione romano poi il sopraggiungere del Coronavirus.

Nelle ultime ore l’amata copia è tornata a far parlare di se a seguito di alcune immagini pubblicate dalla celebre conduttrice romana. La reazione di Totti non è passata inosservata; scopriamo di più.

Ilary Blasi stuzzica Francesco Totti

L’amata conduttrice romana ha pubblicato di recente tra le sue Stories alcuni video in cui stuzzica l’ex capitano della Roma. Ilary Blasi a tal proposito ha rivelato di aver ricevuto dei ricchi doni da uno ‘speciale Babbo Natale’. Ma di chi si tratta?

L’ex velina si riferisce ad una vecchissima foto diventata nuovamente virale che ritrae un Francesco Totti vestito da Babbo Natale.

Ignaro dello scatto diffuso, il Pupone sembra non cogliere l’ironia della Blasi, la quale cerca di stimolare i suoi ricordi dicendo:

‘Ma dove andavi vestito così, non stavi male eh’

ha chiesto al marito apparso perplesso e a tratti molto infastidito dinanzi alle sue affermazioni.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ilary Blasi (@ilaryblasi)

In attesa di una reazione da parte di Francesco Totti, la Blasi continua a stuzzicarlo.

La reazione dell’ex capitano della Roma

La risposta del celebre calciatore romano, ancora ignaro di tutto, non si fa attendere spiazza i suoi fan:

‘Ma dai, basta Ilary ma che problemi c’hai? Tu c’hai seri problemi, te lo dico io’

ha sbottato contro la conduttrice, nel tentativo di capire a cosa si stesse riferendo. A tal proposito quest’ultima tenta l’ennesima carta salutando i suoi fan e dicendo:

‘Buon Natale! Auguri da me e da Babbo Natale!’

poi Francesco Totti aggiunge non avendo colto la goliardia della sua mogliettina:

‘Ma perché Babbo Natale?’

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ilary Blasi Fanpage (@ilary_blasi_fanpage)

Il siparietto comico messo su dall’amata presentatrice non ha divertito solo lei, ma anche i followers, i quali non hanno potuto che apprezzare il loro beniamino in versione ‘Babbo Natale Sexy’.