Tosse invernale: ecco perché non riesci a sconfiggerla

Ecco i motivi per cui non riesci a liberarti della tosse in inverno, nonostante le cure.

Prendi i farmaci per la pressione sanguigna

Se di recente hai iniziato un nuovo regime terapeutico per la pressione sanguigna, tale disturbo potrebbe rimanere più a lungo di quanto desideri. “Un raffreddore non è l’unica cosa che provoca una tosse cronica“, afferma Norman Edelman, consulente scientifico senior dell’American Lung Association.

Almeno il 20% dei pazienti sviluppa una tosse secca all’inizio del trattamento, ma a volte possono essere necessari sei mesi per comparire.

Hai l’asma

“Più comunemente, le persone con asma manifestano sintomi di respiro corto, senso di costrizione toracica, respiro sibilante e tosse“, afferma Rachel Taliercio, pneumologo presso la Cleveland Clinic in Ohio.

“Ma alcune persone con asma hanno la tosse come unico sintomo, la tosse cronica può essere causata dall’asma“.

In effetti, oltre il 90% dei casi di malanno cronico (classificati come tosse che dura per otto settimane o più) sono causati da asma, allergie o malattia da reflusso acido.

Non curi il raffreddore

Questo fastidio può durare diverse settimane dopo che un raffreddore sembra scomparire. Il virus del raffreddore attacca il tuo corpo in vari modi (non esistono due raffreddori uguali), congestionando le vie respiratorie fino a causare infiammazione al naso e ai seni paranasali.

Tale infiammazione del seno può causare gocciolamento postnasale, che provoca una tosse persistente dopo un’infezione virale. Riduci al minimo i sintomi della tosse con i farmaci da banco.

“L’unica cosa che ha dimostrato di gestire una tossire cronico correlata a un’infezione virale, asma o allergie sono gli antistaminici di prima generazione“, afferma il Dr. Edelman. “Se ne prendi abbastanza, sopprimerai la tua tosse”.

Non ti prendi cura del tuo corpo

È importante dormire dalle sette alle otto ore ogni notte e seguire una dieta sana quando si è malati per aiutare a rafforzare il sistema immunitario del corpo.

“Abbi cura di te in modo che il tuo corpo possa prenderlo a calci”, dice la dottoressa Jennifer Beach, della divisione di medicina interna generale al Beth Israel Deaconess Medical Center di Boston, nel Massachusetts.

Riposati quando ti ammali per la prima volta poiché l’attività fisica può compromettere la respirazione, scatenare l’asma e compromettere il sistema immunitario quando ne hai più bisogno.

Una volta che le infezioni si sono calmate e ti rimane un naso che cola e un tossire residuo, cerca di allenarti da lievemente a moderatamente (rimani in casa se fa molto caldo o fa freddo fuori).

Hai bruciore di stomaco

Il reflusso acido è una causa comune del tuo malanno cronico, ma c’è stato anche un certo dibattito sul collegamento. Alcuni esperti pensano che ci sono specificialimenti che inducono il reflusso e che causano bruciore di stomaco, i quali possono peggiorare il mal di gola.

“La malattia da reflusso, chiamata anche bruciore di stomaco, può essere una causa del tossire cronico“, afferma il Dott. Taliercio. “Se hai bruciori di stomaco, devi evitare cibi e bevande che possono peggiorare il reflusso come alcol, caffeina, cioccolato e cibi piccanti. È anche importante non mangiare almeno due ore prima di coricarsi”.

Eccessivo uso degli spray nasali

Alcuni spray nasali decongestionanti sono ottimi per il naso che cola, ma dovresti limitarne l’uso a non più di tre giorni consecutivi per evitare un “effetto di rimbalzo“, che può causare il problema.

L’eccessiva nebulizzazione aggrava la tosse, la congestione e il gocciolamento postnasale facendo gonfiare le membrane nasali.

“L’iperemia di rimbalzo è un effetto di rimbalzo che ti fa continuare a usarlo. Ne sei dipendente“, afferma il dott. Beach.

Pertanto, è bene trovare – insieme al tuo medico curante – delle valide alternative, al fine di evitare questa inutile dipendenza da farmaco.