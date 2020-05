Torta light di mele cremosa che non si cuoce, 20 minuti e solo 230 kcal

Torta light di mele cremosa che non si cuoce, 20 minuti e...

Torta di mele cremosa senza cottura: ricetta light, gustosa e facile da fare. Si prepara in 20 minuti e ha solo 230 kcal per porzione.

La torta di mele cremosa senza cottura è un dessert gustoso e poco calorico, solo 230 kcal per porzione!

Si prepara facilmente in 20 minuti e senza l’uso del forno.

Vi piace il caramello salato? Sarà la deliziosa decorazione finale del vostro dessert light!

Assemblare questo dolce è semplice come fare un tiramisù: prima uno strato di biscotti imbevuti nel latte e poi uno strato di crema alle mele, e via continuando fino ad esaurire gli ingredienti! Un cucchiaino di caramello salato alla fine e sarà pronto!

Perché ha solo 230 kcal per porzione?

Vi state chiedendo come questa delizia può avere solo 230 kcal per porzione?

La crema di mele è leggerissima e ipocalorica perché fatta con il budino alla vaniglia, le mele cotte e poco zucchero!

I biscotti da inzuppare nel latte sono i classici e leggeri orosaiwa, ma sentitevi liberi di scegliere i biscotti dietetici che preferite.

Il caramello salato per decorare la torta dà alla torta un retrogusto sofisticato: un cucchiaino per porzione sarà sufficiente e non inciderà sull’apporto calorico totale!

Torta cremosa alle mele senza cottura: Ingredienti e Preparazione

Ingredienti per la torta di mele cremosa

3 cucchiai di zucchero di canna

4 mele golden

600 ml latte (400 ml per budino e 200 ml per inzuppare i biscotti)

170g preparato per budino alla vaniglia

420g biscotti orosaiwa

Ingredienti per caramello salato

250g zucchero bianco

120g burro

8g sale fino

190g panna liquida fresca

Preparazione della torta di mele

Sbucciate le mele e privatele del torsolo, grattugiatele finemente e mettetele in una pentola media a cuocere con acqua, 1 cucchiaio di zucchero. Mescolate di tanto in tanto e fate cuocere a fiamma media con il coperchio per circa 15 minuti, fino a che l’acqua non sarà tutta assorbita. Attenzione a non bruciarle! In una terrina versate il preparato del budino, altri 2 cucchiai di zucchero e solo 400 ml latte. Mescolate con una frusta. Al termine dei 15 minuti versate il composto del budino nella pentola delle mele e cuocete altri 5-7 minuti a fuoco dolce senza smettere di mescolare. La vostra crema di mele è pronta! Mentre la crema si raffredda, scegliete una pirofila di media grandezza in cui comporre la vostra torta di mele morbida senza cottura. Stiepidite leggermente 200 ml di latte in un pentolino, versatelo poi in una ciotola e iniziate a comporre la torta. Inzuppate gli orosaiwa nel latte e disponetene uno strato nella pirofila, poi versate uno strato di crema e continuate così fino ad esaurire gli ingredienti.

Riponete la torta in frigorifero a riposare per 4 ore. Dedicatevi alla preparazione del caramello salato ora.

Preparazione del caramello salato

In un pentolino dal fondo spesso mettete lo zucchero e fatelo sciogliere a fuoco dolce senza mescolare, agitate la pentola all’occorrenza. Quando sarà sciolto e inizierà a dorarsi versate subito il burro a pezzi e il sale così da interrompere la cottura ed evitare che si possa bruciare. Mescolate con una frusta o una forchetta poi aggiungete la panna già scaldata. Mescolando velocemente otterrai una salsa omogenea e vellutata, pronta per essere riposta in un barattolo sterilizzato.

Prima di servire la torta di mele cremosa versate 1 cucchiaino di caramello salato sulla superficie per renderla ancora più appetitosa!

