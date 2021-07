La coppia Valentina e Tommaso di Temptation Island ha suscitato grande clamore e critiche. Ma com’era lui prima di fidanzarsi? le FOTO virali!

I social sono esplosi di commenti dopo i filmati ,mandati in onda a Temptation Island, criticando apertamente il comportamento di Tommaso considerato ancora troppo immaturo, anche per la sua giovane età.

Solo ora spuntano delle foto inedite che hanno scioccato tutti: com’era Tommaso prima di Temptation Island?

LEGGI ANCHE → Giulia Cerin, esplosiva in costume: dopo Temptation Island incendia il web!

Chi è Tommaso Eletti di Temptation Island: vita, lavoro, Valentina

La nuova edizione di Temptation Island è iniziata ed ha già creato molto clamore attorno alla coppia formata da Valentina e Tommaso. In particolare il pubblico si è diviso proprio sulla figura del giovane: ecco cosa abbiamo scoperto per voi su di lui!

Tommaso Eletti è nato a Roma nel 1991 ed ha quindi 21 anni. Di origine per metà americana ha una sorella, di nome Sara che attualmente vive a Miami.

Tommaso è alto circa 1.80 m e con una capigliatura che lo ha reso iconico fin dai primi filmati di presentazione. Dalle riprese non si è visto nessun tatuaggio sulla sua pelle, almeno per il momento.

Il giovane, da quello che risulta dai suoi profili social è studente, essendosi appena diplomato, ma è anche videomaker e surfer. Ha inoltre molte altre passioni, tra cui il wakeboard ma da quanto risulta sul web al momento ha in programma di superare gli esami per diventare istruttore di snow board.

Ha frequentato una prestigiosa scuola americana della Capitale, la Marymount International School

“Ho finito la scuola da un anno perché sono stato bocciato”

Ha dichiarato lui stesso nei video di presentazione del programma.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @tommasoeletti_

Com’era Tommaso Eletti prima di Temptation Island: la FOTO che ha scioccato tutti

Il 21enne è stato aspramente criticato sul web per le sue manifestazioni di gelosia troppo accese ed una mentalità per la maggioranza degli utenti ritenuta “retrograda”. lui stesso si definisce “malato di gelosia” nei confronti della sua fidanzata Valentina Nulli Augusti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @tommasoeletti_

Tra loro ci sono 19 anni di differenza ma fino alle registrazioni del programma Tommaso non reputava fossero un problema. A far parlare ora, oltre al tradimento di Eletti con la bellissima tentatrice Giulia Cerin, è anche una foto apparsa sui social e che gli ha portato una valanga di critiche.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da trashbiccis (@trashbiccis)

Gli utenti infatti hanno notato l’incredibile diversità d’aspetto di Tommaso nello scatto ormai virale, rispetto a come appare ora: le critiche sono tutte per la sua apparente immaturità.

Non solo, Tommaso risulta molto più “in carne” nonostante nella seconda puntata del programma avesse dichiarato che era stata Valentina a farlo arrivare a Temptation Island con più chili del previsto.

C’è da dire che si parla di un ragazzo giovane in cui l’aspetto, come è fisiologico, cambia molto rapidamente anche nel giro di pochi mesi. Di certo poi i leoni da tastiera non vedono l’ora di accanirsi contro i personaggi del momento non tenendo conto che comunque dietro il personaggio c’è anche una persona reale.

Chissà se Tommaso una volta terminata la trasmissione deciderà di ribattere a tutte le critiche?

Per conoscere altre curiosità sui personaggi della tv non resta che continuare a seguirci!