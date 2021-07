La bionda e bellissima tentatrice che ha fatto innamorare Tommaso Eletti ha già conquistato tutti: lo scatto bollente in piscina è da infarto!

Un costume bianco che non riesce a contenere le sue forme esplosive: ecco l’ultimo scatto social di Giulia Cerin!

Chi è la bella tentatrice dell’ultima edizione di Temptation Island? Ecco cosa abbiamo scoperto per voi!

Giulia Cerini, lo scatto in costume da infarto incendia il web!

Tutti i telespettatori che stanno seguendo la nuova edizione di Temptation Island sono rimasti colpiti dalla bella Giulia Cerin che ha conquistato il fidanzato di Valentina.

La bionda tentatrice è però già molto conosciuta sui social, dove ama condividere scatti molto sensuali ed artistici.

L’ultima foto di Giulia ha letteralmente incendiato il web ed è diventato virale in poche ore raccogliendo più di settemila like. La foto in questione mostra le grazie della biondissima Giulia in piscina, vestita solo con uno stringatissimo costume bianco, che non riesce a contenere le sue forme esplosive.

La didascalia recita:

“Qualcuno che vuole il meglio per te è ciò che è meglio per te”

Un lato A e B da urlo, che ha fatto già impazzire il web. Non da meno i perfetti e delicati lineamenti del viso di Giulia ed i suoi grandi occhi azzurri: un mix che ha conquistato davvero tutti!

Chi è Giulia Cerin di Temptation Island: età, vita privata e FOTO

Ma chi è la bella tentatrice che ha fatto battere il cuore non solo di Tommasi di Temptation Island?

Giulia Cerin ha 25 anni e dal suo profilo Instagram, che vanta più di 41 mila followers, si evince che la ragazza è originaria di Roma ed è laureata in ingegneria civile ed edile.

Tra le sue attività professionali e hobby sono annoverate esperienze di modella e influencer con passione per il lifestyle ed i viaggi. Giulia inoltre è anche appassionata di equitazione.

Sul suo profilo la frase che la descrive la dice lunga, tradotta dall’inglese risulta così:

“Io non sono solo quello che tu vuoi vedere”

Si capisce dunque che la bella Giulia ha anche un carattere deciso e sicuro di sé che sarà di ottimo auspicio per la sua futura carriera! Di certo sentiremo molto parlare di lei!

