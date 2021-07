La coppia più discussa di questa edizione è uscita separata ma già i primi rumors fanno intendere che potrebbero essersi messi d’accordo.

Le emozioni che vengono rappresentate nel viaggio nei sentimenti delle coppie di Temptation Island sono sempre molto coinvolgenti e spesso si assiste a veri e propri colpi di scena al falò finale.

Nel caso di Valentina e Tommaso invece a far saltare dalla sedia è ciò che sta emergendo nelle ultime ore: davvero i due ex fidanzati erano già d’accordo prima? Ed ora sono tornati insieme? Ecco cosa abbiamo scoperto per voi!

Tommaso e Valentina: le prime parole dopo l’uscita da programma

Una nuova edizione di Temptation Island è iniziata e dopo sole due puntate ha già consacrato nella storia del programma la coppia di Valentina Nulli Augusti e Tommaso Eletti.

I due hanno fatto subito parlare di loro non solo per la grande differenza d’età (40 e 21 anni) ma soprattutto per la forte gelosia di lui. Nel programma poi il destino della coppia è stato quello di uscire separati, a causa del tradimento di Tommaso con la tentatrice Giulia.

A scegliere di uscire da sola è stata Valentina ma Tommaso subito dopo il falò di confronto ha commentato con parole molto dure:

“Dopo quello che ha visto doveva piangere, manco una lacrima è caduta. Mi sono liberato, sono contento.”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da WittyTV (@wittytv)

Parole dunque che paiono definitive..ma dal web giungono già segnalazioni e voci che farebbero pensare ad un accordo preventivo, e che la coppia si sia ricongiunta. Ecco gli indizi!

Tommaso e Valentina: tutta una recita? Le accuse social!

Il web, si sa, non perdona e non può essere ingannato a lungo, e così il popolo social ha iniziato ad indagare su quella che pareva una storia molto strana. A diffondere i sospetti è stato un influencer molto seguito, Alessandro Rosica l'”investigatore social”.

L’influencer avrebbe rivelato una sua supposizione, ovvero che i fidanzati si fossero già accordati per fingere di lasciarsi per aumentare la curiosità e la visibilità mediatica, ma in realtà starebbero ancora insieme.

“Hanno finto di separarsi, era tutto studiato a tavolino, vergognatevi!”

Ha dichiarato nelle sue Stories Rosica. Parole molto forti che però non sono le uniche a percorrere i social. In molti infatti pensano che Tommaso e Valentina siano tornati insieme ed il fatto che sia passato davvero pochissimo dalla loro uscita dal programma fa pensare proprio ad un accordo preesistente.

A sostegno di ciò ci sarebbero ad esempio le loro foto profilo di Instagram, tutt’ora uguali: un particolare non di poco conto e che il mondo social ha già notato.

Non resta dunque che aspettare la puntata “Un mese dopo” per capire se davvero i due ex fidanzati sono già tornati insieme e di sicuro in quell’occasione Filippo Bisciglia chiederà di sicuro spiegazioni dettagliate!

LEGGI ANCHE → Tommaso Eletti di Temptation Island prima di Valentina: la foto choc