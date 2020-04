Tirrenia, accordo raggiunto: ecco che cosa è stato deciso

La questione Tirrenia in questi giorni ha preoccupato notevolmente per il blocco dei trasporti, ma ora è stata trovata una soluzione. Ecco cosa è stato deciso.

Accordo raggiunto tra Tirrenia e Cin dopo il blocco delle navi e la paura che gli accordi non potessero venire rispettati.

L’accordo con Cin e l’impegno di Moby

Accordo raggiunto con Cin e la compagnia di navigazione italiana in amministrazione straordinaria, al fine di far ripartire le tratte merci e passeggeri che sono previste dalla Continuità Territoriale. Nel frattempo la Moby ha garantito il trasporto in questi giorni su alcune rotte, proprio per non lasciare le Isole senza alcun collegamento e trasporto merci:

“Cin e gruppo Moby confermano che rispetteranno tutti i loro impegni nei confronti di ogni soggetto”.

Come evidenziato in una nota, che citano i media:

“la famiglia onorato lo ha sempre fatto da cinque generazioni di armatori al servizio da oltre 130 anni della Sardegna”

Sottolineando che si sono sempre dati da fare per onorare e rispettare i territori servendoli per far fronte a tutte le loro esigenze. La compagnia a fine nota ha poi ringraziato per aver trovato un accordo valido per proseguire nonostante il periodo di enorme difficoltà, sotto ogni punto di vista.

Le parole di Matteo Salvini

Matteo Salvini è intervenuto in merito all’annosa questione e ha commentato soddisfatto:

“ottima notizia, tirrenia torna a garantire un servizio tradizionale, evitando che sardegna e sicilia restino isolate”

Mettendo in luce il fatto che i Sardi meritino attenzione e risposte concrete: