Coronavirus, Tirrenia: bloccati sbarchi in Sicilia e Sardegna

La Tirrenia ha annunciato che verranno bloccati da oggi i collegamenti previsti per la Sicilia e la Sardegna a causa dell’emergenza da coronavirus.

L’emergenza per coronavirus ha paralizzato anche il settore dei trasporti, ora da Tirrenia arriva l’annuncio del blocco di tutti i viaggi previsti per Sardegna e Sicilia a decorrere da oggi.

Tirrenia annuncia lo stop ai collegamenti con le isole

Tirrenia ha annunciato in una nota ufficiale che a decorrere dalla giornata di oggi verranno bloccati tutte le tratte previste per le isole.

La decisione sarebbe stata comunicata da CIN la società di Onorato.

La motivazione riguarda la confisca dei conti correnti di Cin eseguito dai commissari di Tirrenia.

“I commissari di Tirrenia… hanno eseguito, in questo momento così drammatico per il Paese, un sequestro conservativo sui conti correnti di CIN”

Come riporta la nota Tirrenia, CIN avrebbe dichiarato la disponibilità a garantire il pagamento di quanto richiesto.

Secondo quanto riportato i commissari Gerardo Longobardi, Beniamino Caravita di Toritto e Stefano Ambrosini avrebbero disposto ugualmente il sequestro, come riporta Il Giornale di Sicilia.

La situazione dei trasporti in Italia a causa del coronavirus

La situazione dell’emergenza sanitaria causata dai contagi da Covid-19 ha cambiato le abitudini e lo stile di vita degli italiani anche ovviamente per quanto riguarda i collegamenti.

ll Dpcm del 23 marzo ha dato lo stop a tutte le attività produttive non necessarie. Per quanto riguardano i trasporti, restano attivi i collegamenti per le merci e gli scambi commerciali ma le tratte passeggeri hanno subito limitazioni.

E’ stata di recente firmata un’ordinanza dal ministro della Salute Roberto Speranza e dalla ministra delle Infrastrutture e Trasporti Paola De Micheli che regolamenta gli ingressi nel Paese.

Chi rientra in Italia dall’Estero deve obbligatoriamente mettersi in quarantena dopo essersi autodenunciato alla Asl di riferimento.

Anche per i voli sono previste novità come ha comunicato EasJet che oggi ha deciso di mettere a terra tutta la flotta come si legge nella nota riportata da Ansa: