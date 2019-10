Tir dell’orrore, 34 mila euro per arrivare in Gran Bretagna: emergono i dettagli della tragedia

Tir dell’orrore, 34 mila euro per arrivare in Gran Bretagna: emergono i...

E’ stato soprannominato il tir dell’orrore quello trovato in Gran Bretagna con 39 cadaveri stipati all’interno. Ora emergono dettagli sconcertanti

In quel tir dell’orrore 39 vite spezzate e una testimonianza che fa emergere dettagli sconcertanti. Scattano le manette per l’autista.

L’arresto dell’autista del camion

All’interno di quella cella frigorifera c’erano 39 cadaveri tra cinesi e vietnamiti che forse coltivavano un sogno o è stata fatta loro una promessa. Qualsiasi fosse lo scopo nessuno di loro è arrivato vivo a destinazione, forse per soffocamento o per i -25° C sotto lo zero del container stesso.

L’autista è stato arrestato con l’accusa di 39 omicidi colposi, come confermato dalla Polizia britannica. A questa accusa si aggiunge traffico di esseri umani, riciclaggio di denaro e sfuttamento dell’immigrazione.

Il costo del biglietto e l’ultimo messaggio

Ammonta a 34mila euro il costo pagato per il passaggio sino in Gran Bretagna. Pham Ti Tra My è diventata il volto simbolo della tragedia, dopo che la madre ha denunciato la sua scomparsa ed ha fatto vedere l’ultimo messaggio inviato dalla figlia:

“ti amo, il mio viaggio all’estero non è andato bene. sto morendo”

Pham era partita con tanti sogni da un villaggio del Vietnam e il prezzo che ha pagato lo hanno confermato i suoi genitori. Hanno evidenziato i grandi sacrifici della figlia per mettere insieme quei soldi, al fine di potersi costruire l’opportunità di una vita più bella lontano da casa:

“se avessi saputo su che mezzi avrebbero viaggiato, non l’avrei mai lasciata partire”

Un viaggio estenuante dalla Cina sino in Francia e poi in Belgio.

Il padre di un altro ragazzo vietnamita teme che suo figlio potesse essere tra i deceduti. Emerge che da una settimana non abbia più sue notizie e stava per partire per la Gran Bretagna.

I documenti trovati addosso ai deceduti sono pochi quindi, per risalire a tutte le identità, ci vorrà del tempo così da ricostruire viaggio e motivazioni dello spostamento.

Altri 2 tir dovrebbero essere partiti, secondo la denuncia di molti familiari, con a bordo delle persone e hanno raggiunto la destinazione senza problemi.