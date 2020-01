Test: l’animale che riesci a vedere svela il difetto che tendi a nascondere a tutti

Vuoi scoprire quale difetto non riesci proprio ad evitare? Te lo svela il test degli animali nascosti, prova anche tu e stupisciti!

È facile scoprire i propri pregi ma quando si tratta di difetti? Sei curioso di sapere quale sia quello di cui proprio non ti riesci a liberare? Scegli l’animale che sei riuscito a vedere nel test e lo saprai!

Il test degli animali nascosti

Se sei curioso e vuoi scoprire qual è il tuo difetto nascosto ti basterà cercare di vedere almeno un animale: quello sarà la tua guida e ti farà vedere un tuo difetto.

Ogni test può essere molto utile oltre che divertente quindi perché perdere altro tempo?

Corri a fare la tua scelta!

Quale animale hai visto?

Leggi a cosa corrisponde l’animale che hai visto per primo, controlla nell’immagine in basso per verificarne la posizione.

1- Mantide

Sei una persona intelligente ed empatica ma a volte usi questa tua dote per capire a tuo vantaggio come ragionano le persone e portarle a fare ciò che vuoi. Sii più sincero anche se devi mostrare le tue debolezze.

2- Lupo

Sei molto riflessivo ed intuitivo ma a volte ti chiudi troppo in te stesso. Gli altri non capiscono i tuoi sbalzi d’umore, sii più comunicativo.

3- Granchio

Sei ottimista ma troppo testardo. Quando ti metti una cosa in testa devi farla anche se corri dei rischi, così puoi incorrere in guai seri. Valuta più attentamente le situazioni.

4- Colomba

Sei spontaneo e sensibile ma ogni tanto ti comporti come se ti sentissi superiore alla situazione e alle persone, in realtà è una difesa ma non lo fai capire abbastanza.

5- Gallina

Sei una persona allegra e che ama vivere nella natura ma dei troppo abitudinaria e gli amici spesso ti invitano essere più intraprendente e coraggioso nelle tue scelte.

6- Cavallo

Sei uno spirito libero e non ami essere controllato. Qualche volta però puoi diventare paranoico e pensare che ci siano nemici dove non ci sono. Fidati di più.

7- Cane

Sei fedele e di gusti semplici ma il tuo difetto più grande è diventare possessivo con le persone e loro possono approfittare della tua bontà.

8- Falco

Sei molto coraggioso ma a volte pecchi di superbia e non ascolti i consigli ma vuoi fare tutto di testa tua. Cerca di apprezzare l’aiuto altrui.

9- Farfalla

Sei una persona allegra ma a volte troppo superficiale. Non ti lasci coinvolgere seriamente da nulla e cambi idea velocemente. Impara ad essere più costante

