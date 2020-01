Test psicologico: pensi spesso in negativo? La figura che preferisci ti svela il motivo inconscio

Test psicologico: pensi spesso in negativo? La figura che preferisci ti svela...

Quale forma ti attira di più? Questo test psicologico ti svela quale metodo è adatto a te per scaricare le negatività, scoprilo!

Anche se hai persone negative intorno a te puoi facilmente sciogliere i legami con alcuni semplici rituali popolari, scegli la tua forma preferita in questo particolare test psicologico

Test psicologico con le figure che fanno vibrare la tua anima

Nella nostra vita abbiamo tutti bisogno sia di benessere materiale che spirituale e spesso non siamo consapevoli di avere intorno a noi situazioni che ci caricano di negatività.

Anche le persone molto pessimiste oppure che ci fanno pesare i loro problemi ci creano un’aura negativa attorno che alla lunga ci lascia spossati senza sapere perché.

Una funzione innovativa dei test psicologici oltre ad indicare le caratteristiche principali della nostra personalità può essere anche quella di fare emergere il metodo di “ripulitura dell’aura” che è più congeniale per noi.

Basta scegliere la figura che più sentiamo risuonare in noi.

Qual’ è il rituale scaccia-negativitá adatto a te?

Sei dunque curioso di scoprire con che metodo puoi dare addio a tutti i pensieri negativi che ti appesantiscono basterà scegliere ad istinto uno dei tre disegni e poi leggere il consiglio per te!

1- Bagno di sale

Se hai scelto questa figura il metodo più utile per liberarti delle negatività è effettuare un bagno con sale marino kosher, sale rosa dell’Himalaya e sale di Epsom.

L’ideale sarebbe fare questo bagno ai sali una volta alla settimana per 4 settimane almeno visualizzando che la negatività scorre via con l’acqua e noterai un rilassamento molto profondo e continuato

2- Visualizzazione con l’Arcangelo Michele

Questo metodo fa per te se hai bisogno di recidere in fretta i legami con una situazione o una persona malsana per te.

Questa relazione malata soprattutto se ti lega ad un familiare, un partner o un amico che ti fa molto soffrire gioverà della visualizzazione dell’Arcangelo Michele che con la sua spada potente recide il filo che ti lega.

Ti sentirai subito libero e protetto.

3- Visualizzazione con le forbici

Immagina di tenere in una mano delle forbici dorate.

Con quelle visualizza di tagliare il filo che ti lega ad una persona o situazione negativa. Quando recidi il filo Immagina che si sprigioni un flusso di energia colorata che torna a te o che si direziona ad un’altra persona o cosa. Ti sentirai di nuovo pieno di energia positiva.

