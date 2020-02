TEST: il sentiero che più ti piace svela qual è la vera natura della tua anima

Se dovessi imboccare uno di questi sentieri quale sarebbe? Ti stupirai di ciò che rivela di te e sulla tua filosofia di vita. Scoprilo nel test!

Saresti curioso di conoscere qual è il sentimento che guida le tue scelte di vita? Con questo test lo scoprirai e ne resterai affascinato!

Divertiti con un test differente dai soliti

Vorresti dedicare qualche minuto all’introspezione e alla scoperta di alcuni aspetti poco conosciuti della tua personalità?

Un modo è sicuramente provare un test psicologico come quello che stai leggendo.

Senza voler sostituire le diagnosi di specialisti medici e psicologi i test proiettivi ci lasciano intravedere delle dinamiche inconsce che se fatte emergere possono farci capire meglio nostri e altrui comportamenti.

Quale sentiero sceglieresti?

1- Il sentiero del mondo magico

Se hai scelto questo sentiero ciò che guida la tua vita è la fantasia e la voglia di libertà.

Quello che desideri maggiormente è creare il tuo cammino così come lo immagini, infatti vivi di sogni, favole e viaggi mentali in mondi sconosciuti. Hai attitudine per lo studio, la scrittura e la fantascienza.

2- Il sentiero delle fate

La tua filosofia di vita è basata sulla gentilezza e sulla condivisione dei buoni sentimenti. Sei guidato dall’empatia e dalla sensibilità. Hai a cuore la natura e io benessere di chi è attorno a te, sia umano, animale o vegetale. Sei generoso e ti ferisce la crudeltà e la freddezza dei sentimenti.

3- Il sentiero romantico

Sei aperto ad ogni esperienza di tipo emozionale. Anche se tenti di essere più razionale nelle scelte quello che ti guida è sempre il sentimento e la voglia di cercare la vera felicità, quella che ti scalda il cuore e che ti porta a sperare anche nelle situazioni più complicate

4- Il sentiero avventuroso

Sei una persona che cerca sempre novità da vivere ed avventure in cui buttarsi a capofitto.

Vorresti che la tua vita fosse ogni giorno diversa e ti portasse ad imparare sempre nuove cose. Il tuo valore essenziale è la sincerità e l’onestà ad ogni costo.

5- Il sentiero intuitivo

Ciò che guida la tua vita è l’intuizione e l’intelligenza. Sei infatti capace di tirarti fuori da ogni situazione problematica con le tue forze e per questo sei considerato un leader naturale dalle persone che vivono accanto a te.

6- Il sentiero naturale

Per te vivere in connessione con il tutto è la cosa essenziale. Ami tutto ciò che è spontaneo e ciò che ti guida è la voglia di circondarti di persone serene e di un ambiente che ti dia protezione e sicurezza. Sei fedele e rispettoso delle regole e ami la semplicità.

