Qual è l’ostacolo che ti impedisce di essere felice nella vita? Scoprilo in questo test psicologico che ti aprirà le porte del tuo inconscio!

Vorresti conoscere cosa ostacola la tua felicità? Se sei curioso prova a fare questo test psicologico, attraverso questi bellissimi simboli potrai scoprirlo!

Test psicologico dei disegni esoterici?

Vuoi provare a scoprire qualcosa che ancora non conosci di te? Con i test psicologici puoi provarci, sapendo che non si tratta ovviamente di consulti medici.

Con i simboli infatti la nostra mente si libera più facilmente e riesce a far emergere le problematicità che sono celate nel nostro inconscio.

Prova a lasciare andare pensieri e preoccupazioni ed osserva l’immagine che ti abbiamo allegato ad inizio pagina ti svelerà quale è la difficoltà maggiore che incontri nella vita e che ti impedisce di realizzarti.

Quale disegno scegli?

Nell’immagine ti vengono proposti tre eleganti simboli esoterici che parleranno direttamente al tuo subconscio. Scegli quello che ti ispira di più senza pensarci troppo e poi leggi il profilo corrispondente!

Disegno A

Il disegno A indica che sei una persona che ha grande difficoltà quando deve effettuare delle scelte. Hai paura di sbagliare e decidere tra varie cose, magari contrastanti ti manda in ansia.

Dovresti provare a non affrontare tutto insieme ma fare una lista delle priorità per capire quale scelta sarebbe migliore.

Disegno B

Se hai scelto il disegno B sei una persona che come ostacolo inconscio ha la ricerca della perfezione. Vuoi semore che tutto sia proprio come lo hai pensato. Ciò però ti impedisce di godere del bello degli eventi e delle persone perché sei troppo concentrato sul risultato. Accetta anche l’imperfezione.

Disegno C

Se hai scelto la terza opzione l’ostacolo maggiore che hai nella vita è la paura. Paura che le cose vadano storte, degli insuccessi, dell’abbandono, la tua è un’ansia preventiva ed immotivata che spesso ti impedisce di agire. Pensa che anche nei momenti negativi non sei solo e puoi appoggiarti su amici e parenti.

