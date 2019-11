Test psicologico: il viso che noti svela il lato di te che non vuoi mostrare

L’immagine nel test di personalità dei due volti nasconde un’illusione ottica particolare: quello che vedi per primo rivela la parte più nascosta di te

Il test di personalità di oggi ti mostra una delicata illusione ottica in cui potrai riconoscere due volti differenti. L’immagine che noterai per prima ti darà la risposta sul tuo modo di essere che non ti aspettavi. Prova!

Il test illusorio di personalità

Le illusioni ottiche sono immagini molto complesse ed affascinanti che al loro interno racchiudono sempre una realtà diversa da quella che appare all’inizio.

Anche in questo caso ti proponiamo un’immagine che inizialmente può sembrare semplice ma è più complessa e può essere utilizzata ottimamente come test proiettivo in grado di rivelarti alcune caratteristiche del tuo modo di essere che forse nemmeno tu conoscevi.

Se sei curioso dunque osserva bene l’immagine e indica istintivamente senza pensarci troppo cosa vedi per primo.

Quale viso noti per primo?

Nell’immagine che ti abbiamo mostrati ad inizio articolo saltano all’occhio se osservi attentamente due volti distinti.

Uno ha i lineamenti e le caratteristiche femminili e l’altro quelle maschili.

Ovviamente non si tratta di un errore ma è un trucco voluto per portare il lettore a vedere per primo solo uno dei due volti.

Tu quale hai notato per primo? Leggi il profilo che ti descrive!

1- Il volto della donna

Se hai notato subito il volto della donna la tua personalità è lineare e molto definita. Sei una persona che vede la situazione nella sua interezza senza lasciarsi fuorviare dai particolari.

Sei molto emotiva e ti lasci sopraffare dal dolore, ma riesci a controllarti concentrandoti sugli aspetti positivi della vita.

Il tuo valore principale è l’amore ed il rispetto per le persone care, non tolleri i tradimenti.

2- Il volto dell’uomo

Se hai notato per primo il viso dell’uomo la tua personalità è complessa e sfaccettata. Ami concentrarti sui dettagli e a volte questo ti fuorvia rispetto al tuo obiettivo.

Sei una persona molto ottimista ed estroversa e per questo le persone amano la tua presenza in compagnia, ad esempio durante feste o gite.

Sei molto propositivo e sai far valere le tue idee anche se se un po’ pigro. Dovresti lasciare maggior spazio al tuo lato emotivo.

Se questo test ti è piaciuto e ti sei ritrovato nella descrizione seguici per scoprire altri segreti della tua mente!