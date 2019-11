Test personalità: la tazzina di caffè che scegli rivela come ti rapporti con gli altri

In questo test le tazzine di caffè rivelano com’è la tua visione della vita e come ti rapporti con gli altri: vuoi scoprire la tua personalità nascosta?

Questo test è molto utile per scoprire i lati più inconsci della nostra personalità. Scegli la tazina che più ti piace e leggi il profilo corrispondente!

Il test della tazzina che rivela la tua personalità

Il caffè è ormai entrato nella nostra quotidianità come un elemento per molti irrinunciabile. Un test proprio su questo rituale non poteva mancare. Oltre che solo un alimento, ha una valenza simbolica molto forte, di energia, vitalità e voglia di fare. Le tazzine poi, ci riportano alla mente giochi infantili, e il gusto del bello, dunque associare i due elementi è molto azzeccato in un test proiettivo.

Questo test infatti ti mostra come sei nel profondo, com’è la tua visione della vita più inconscia. Senza pensare troppo prova a scegliere la tazza di caffè che più di rappresenta. Scegline solo una e poi prova a leggere a quali caratteristiche corrisponde.

Tazzina n°1

La tazzina numero 1 indica che sei una persona molto generosa ed altruista. Ti fai in quattro per risolvere i problemi di tutti e non sembri mai stanca o annoiata. Gli altri ti considerano una persona saggia e importante.

Tazzina n°2

Sei molto ambizioso e dinamico. Per te vivere significa essere sempre in movimento, non solo fisico ma anche mentale e non sopporti le catene o i rapporti soffocanti. Parola d’ordine: libertà

Tazzina n°3

Se hai scelto la numero 3 sei una persona molto legata al passato: ti piace vivere di ricordi, pensi sempre alle esperienze vissute e per te sono quelle che lasciano un ricordo nostalgico. Vivi di più presente!

Tazzina n°4

Sei una persona molto calma e serena. Non ami i litigi e non sempre riveli quello che pensi per il quieto vivere. Ti interessa molto la salute e la vita per te è puntare al benessere sia fisico che materiale.

Tazzina n°5

Sei sincero ed istintivo. Dici sempre quello che pensi e la vita per te è una sfida da vincere. A volte però sei troppo emotivo ed le emozioni incontrollate ti espongono a critiche e a sentirti fragile. Lavora di più sull’autostima.

Tazzina n°6

La tua personalità è vulcanica e sempre ottimista. Ami la vita in tutte le sue forme e vuoi sfruttare ogni occasione che ti si presenta senza pensarci troppo. Ti piace circondarti di persone con cui condividere ogni momento.