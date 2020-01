Hai un desiderio in fondo al cuore che non ti fa pensare ad altro e condiziona le tue scelte? Ecco svelato qual è, grazie al test psicologico dei simboli

In fondo al cuore coesistono paure e desideri, alcuni di essi non li riveli a nessuno ma con questo test psicologico puoi divertirti a scoprire quali sono quelli che nemmeno tu sapevi di custodire.

La simbologia che fa emergere i desideri nel test psicologico del momento

Nel profondo del tuo cuore spesso celi desideri che non hai il coraggio di vedere perché pensi di non poterci arrivare oppure perché pensi di non essere all’altezza del compito.

Invece dovresti porre più attenzione ai messaggi del tuo subconscio.

Con i test psicologici potrai esplorare dimensioni intime e profonde grazie all’utilizzo di una simbologia precisa che parla alla tua anima.

Allora se vuoi saperne di più su di te, fai questo test!

Quale simbolo ti attira di più?

Prova ora a scegliere senza pensare il simbolo che più parla al tuo subconscio e poi leggi cosa fa emergere dal tuo cuore.

Simbolo 1

Se hai scelto questo simbolo il tuo desiderio più intimo è quello di non soffrire. Vorresti allontanarti da tutte le cose e le persone che ti fanno del male anche se pensi di non avere la forza per capire chi è positivo e chi è negativo. Confida più in te stesso e fai solo ciò che ti fa stare bene.

Simbolo 2

Questo simbolo svela che in questo momento sei molto indeciso e non hai coraggio di agire. Dovresti concentrarti di più ed essere meno dispersivo, non accettare troppi impegni e non ascoltare tutte le opinioni di chi ti sta attorno. Segui la tua idea.

Simbolo 3

Se hai scelto il numero 3 il tuo inconscio ti vuole dire di centrarti di più sulla tua interiorità. Stai perdendo il contatto con la tua vera essenza, con relazioni sbagliate, ed abitudini di vita insane. Dovresti invece cercare il tempo per concentrarti sul tuo lato spirituale e connetterti con il tuo cuore.

Simbolo 4

Quello che il tuo cuore desidera è la semplicità. Stai vivendo un momento troppo pieno di impegni, scelte e situazioni poco chiare e hai bisogno di fare luce dentro di te. Elimina il superfluo e le relazioni che ti appesantiscono ma stai con chi ti fa sentire bene.

Simbolo 5

Questo simbolo svela che nel tuo cuore c’è la paura di una verità che non vuoi affrontare. Devi però prendere coscienza che il dolore fa parte della vita e per la tua evoluzione hai bisogno di accettarlo senza paura e senza giudizi e andare avanti, accettandoti come sei.

Simbolo 6

Il sesto simbolo ti invita a riallacciare i rapporti persi con i veri affetti della tua vita. Passa più tempo con la famiglia, appoggiati a loro e lasciati guidare nei momenti difficili, prova a sentire la sensazione di far parte di una rete di persone che ci sarà sempre per te e per la quale ci sarai.

Ti sei ritrovato nel profilo scelto? Se sei curioso di esplorare altri lati nascosti della mente continue a seguirci!