Test psicologico: l’animale che vedi per primo rivela la qualità che più attira di te

Grazie a questo test psicologico potrai far luce sulla tua vera personalità, ti basterà indicare l’animale che vedi per primo e leggere cosa esprime di te!

Se sei curioso di scoprire i lati più inconsci del tuo carattere questo test psicologico ti mostrerà delle immagini di animali che racchiudono un messaggio per te. Corri a scoprirlo!

La personalità che emerge dal test psicologico

Hai mai pensato quale caratteristica di un animale potresti possedere? Il nostro incoscio trova degli archetipi comportamentali negli animali che condividono il nostro mondo ecco perché da sempre alcuni di essi hanno rappresentato divinità importanti per le popolazioni antiche.

Ed ecco perché in questo test psicologico gli animali indicano alcune caratteristiche essenziali ma a volte nascoste della nostra personalità. Come tutti i test di questo tipo la funzione non è di diagnosticare disturbi ma di dare in maniera leggera degli spunti di riflessione.

Quale animale vedi per primo?

Indica quale animale riesci a vedere per primo e leggi cosa svela del tuo carattere!

1- Gufo

Se come prima immagine hai notato il gufo sei una persona molto riflessiva e saggia. Non agisci mai d’impulso ma valuti sempre i pro e i contro delle situazioni e delle persone. Sei un ottimo mediatore e trovi sempre la parola giusta per spegnere i conflitti o per consolare chi sta soffrendo.

2- Cucciolo

Se invece hai notato il cucciolo sei molto affettuoso e emotivo. Ti affezioni subito alle persone che sono gentili con te e ti fidi troppo e subito. I tuoi rapporti sono sempre molto sereni stabili almeno da parte tua che hai la dote della fedeltà.

3- Pipistrello

Se hai visto il pipistrello hai una caratteristica che ti permette di entrare in contato con le persone e di sapere sempre come comportarti in tutte le situazioni: l’intuizione.

Attraverso l’empatia capisci subito cosa pensano le persone di te e cosa provano e sei capace di districarti nelle situazioni più buie.

4- Leone

Il leone indica una personalità molto forte, sicura ed ottimista. Vuoi sempre essere al centro dell’attenzione e le persone riconoscono un leader in ogni situazione. Non accetti di buon grado le critiche e sei molto vanitoso.

5- Tigre

Se hai notato la tigre hai una personalità sempre schietta e molto sicura di te stessa. Hai un grande senso protettivo per le persone che ami e non hai paura ad utilizzare tutta la tua forza morale e materiale per farti rispettare.

6- Lupo

Se hai visto il lupo hai una personalità complessa che ama la solitudine ma anche essere leader nelle situazioni importanti perché hai la capacità di risolvere i problemi.

A volte ti chiudi in te stesso perché non vuoi mostrare le tue debolezze.

Se il test ti è piaciuto torna a trovarci per scoprire altri lati della tua personalità!