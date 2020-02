TEST: la piuma che ti tatueresti rivela il tuo problema nei rapporti sociali

La tua personalità è complessa e composta da diversi fattori. Vuoi sapere perché le relazioni sociali sono così difficili? Questo test psicologico fa per te!

La socialità è data da tanti elementi ed alcuni aspetti dipendono anche dal nostro inconscio. Prova il test psicologico delle piume ti darà frase dei chiarimenti su alcuni aspetti che non sapevi di te stesso!

Il test psicologico delle piume, cosa svela?

Il tuo modo di vivere nel mondo dipende gran parte dalla tua personalità e dalle dinamiche che metti in atto con qualcun altro.

L’interazioni delle varie personalità genera quindi i conflitti e le incomprensioni.

Ognuno di noi dunque se vuole capire l’origine dei problemi o delle difficoltà che nascono quando incontri determinate persone può analizzare il proprio inconscio.

Un modo sicuramente non scientifico ma comunque utile, è quello di effettuare dei test come quello che ti proponiamo oggi, che attraverso dei simboli riescono a fare emergere delle verità dal nostro profondo.

Quale piuma scegli?

Qual è l’origine dei tuoi problemi sociali? Se sei curioso di scoprirlo prova a scegliere istintivamente una delle piume che ti proponiamo e leggi cosa ti rivela.

Piuma 1

Sei una persona molto socievole. Ami stare in mezzo alle persone e fai amicizia subito. Tutti ti cercano per coinvolgerti nelle uscite. Il tuo problema rispetto ai rapporti però dipende dal fatto che non sai dire mai di no. Ciò ti porta ad essere troppo impegnato ed a volte a sentirti usato e non capito. Cerca di essere più fermo nelle decisioni.

Piuma 2

Sei abbastanza socievole e ti piace condividere le esperienze. Però sei anche cerebrale e spesso analizzi troppo le situazioni e le persone. A volte ti allontani dagli atri senza dare spiegazioni perché preferisci stare da solo o hai dei pensieri tuoi, ma le persone non capiscono perché lo fai e si sentono in colpa.

Piuma 3

Sei estremamente indipendente e fai sempre ciò che ti va di fare. Ami l’avventura e chi ti sta accanto deve seguire i tuoi ritmi.

Attento a scegliere le persone giuste che abbiano i tuoi stessi interessai altrimenti si scateneranno delle forti liti ed incomprensioni.

Piuma 4

Sei molto sicuro di te e la tua determinazione a volte spaventa gli altri. Porti sempre avanti le tue idee anche in modo diretto e le persone inizialmente sono intimorite dal tuo modo di fare e pensano che tu sia prepotente. Con la conoscenza però se riesci ad aprirti capiscono che il tuo è un modo di difenderti e ti apprezzano.

Piuma 5

Hai paura di aprirti con gli altri per non essere ferito. Ti aspetti che gli altri ti capiscano senza bisogno che tu dica nulla su di te ma non sempre ciò accade. Sei insicuro e cerchi conferme nei giudizi degli altri, cerca di lavorare sulla tua autostima e migliorerai anche il tuo rapporto con gli altri.

Ti è piaciuto il test? Torna a trovarci e prova altri test psicologici per esplorare la tua mente ed il tuo subconscio!