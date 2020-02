TEST: ciò che vedi per primo spiega il tuo problema in amore e nelle relazioni

TEST: ciò che vedi per primo spiega il tuo problema in amore...

Il test psicologico di oggi ti rivela il motivo dei problemi nelle relazioni che vivi, sei curioso? Allora scegli senza pensare!

Se sei curioso di scoprire cosa influisce sulle tue relazioni questo test psicologico è fatto apposta per darti le risposte. Scegli l’immagine che noti per prima e poi scopri cosa svela!

Test psicologico con illusione ottica

Ognuno ha sperimentato nella sua vita diversi tipi di relazioni. Quelle sentimentali o familiari sono di certo quelle che più mettono alla prova l’emotività delle persone.

A volte poi le relazioni non vanno come desideriamo e non sappiamo quale sia il motivo delle incomprensioni o delle separazioni.

Se vogliamo provare per curiosità senza nessun intento scientifico di capire il perché dei problemi nei nostri rapporti possiamo provare a fare questo test psicologico.

Come altri del genere, usando un’illusione ottica ci darà delle risposte.

Cosa vedi per prima nel test?

Come vedi la foto allegata è un’illusione ottica, vuol dire che dovrai cercare di dire quale immagine hai visto per prima, poi leggi cosa rivela.

1- Una persona col mantello

Ciò che ti ferma nelle relazioni è la paura di farti conoscere davvero dall’altra persona. Vorresti un rapporto del tutto sincero ed aperto ma poi hai paura a lasciarti andare perché temi di essere ferito. Prova a lasciarti andare.

2- Un volto

Per te le relazioni sono passione pura perciò metti costantemente l’altro sotto esame. Questo a volte ostacola le tue relazioni perché giudichi in maniera troppo rigida i difetti altrui e vuoi che tutto sia sempre come l’hai progettato. Apriti all’imprevisto.

3- L’albero

Quando intraprendi una relazione vorresti che fosse per sempre e per questo ti impegni a rispettare l’altra persona e pretendi lo stesso. Quello che ostacola la buona riuscita è il senso di possesso che senti per l’altro.

4- La luce colorata

Le relazioni dovrebbero sempre essere piene di novità ed emozioni affinché tu sia felice, ma ciò non è sempre possibile ed allora ti stanchi in fretta. L’ostacolo è non vedere le cose anche sotto un aspetto realistico.

Se ti è piaciuto il test torna a trovarci per scoprire altre interessanti curiosità!