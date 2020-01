Test psicologico: come impugni la penna rivela un tuo pregio e una tua debolezza

Test psicologico: come impugni la penna rivela un tuo pregio e una...

Anche il modo di tenere penna o matita in mano mentre scriviamo può svelare aspetti legati alla nostra personalità, se non ci credi fai il test psicologico!

Hai mai notato che ognuno impugna la penna in un modo particolare? Gli studiosi della mente hanno scoperto che non è casuale, scoprine il significato in questo test psicologico.

La personalità che emerge nel test psicologico

Non tutti ragionano allo stesso modo e a volte non capiamo proprio il perché di alcuni comportamenti sia nostri che altrui.

La risposta però non sempre è cosciente ma spesso deriva dal profondo del nostro IO.

Lo sanno bene gli psicologi ed i teorici della mente che anche attraverso test psicologici come quello che ti proponiamo oggi riescono a capire molti lati della nostra personalità analizzando i nostri gesti quotidiani.

Quello che vedi nell’immagine in alto è uno dei gesti più usati nella vita di ognuno, ti pensa a come fai tu e poi leggi cosa rivela della tua personalità.

Quale è il tuo modo di impugnare la penna?

Ti sei accorto di tenere penna e matita in un modo specifico? Cerca il tuo e leggi a cosa corrisponde!

Modo A

Il primo modo, a “pinza” indica una persona molto razionale che ama avere ben chiari i suoi obiettivi e spiegarli agli altri. Non hai paura di esprimere ciò che pensi e sei sempre molto sincero perché l’onesta la consideri la massima forma di rispetto.

Modo B

Sei molto sicuro di te anche se non lo lasci a vedere. Ami il bello e l’estetica e vuoi sempre avere l’attenzione di tutti. Sei però indeciso quando si tratta di scelte importanti, tendi a ripensare molto al passato e ciò ti porta nostalgia.

Modo C

Sei una persona molto emotiva e sensibile. Vorresti che gli altri ti capissero al volo senza che tu debba aprirti. Hai molti amici ma ti lasci davvero andare solo con pochi, temi l’abbandono e ti leghi troppo alle persone. Sei fedele e ami le piccole cose.

Ti è piaciuto il test? Scrivi nei commenti quale è il tuo modo e se ti sei ritrovato nella descrizione e continua a seguirci!