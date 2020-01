Test psicologico: come incroci le mani svela la dipendenza emotiva che non sai di avere

Test psicologico: come incroci le mani svela la dipendenza emotiva che non...

Il test delle mani rivela la tua vera personalità quella che gli altri percepiscono istintivamente. Scopri cosa emerge dal tuo subconscio

Ognuno di non vorrebbe sapere con certezza come gli altri li vedono e se corrisponde con ciò che pensiamo di noi stessi. Puoi scoprirlo con questo test della personalità ti basterà indicare quale è il tuo modo abituale di incrociare le mani e poi lasciati stupire!

Posizione delle mani e test psicologico

Il carattere delle persone può essere definito da molti fattori sia innati sia appresi.

Emerge da tutti i nostri gesti e dunque un test come quello che ti proponiamo oggi può essere molto utile per farti capire che tipo di personalità hai.

I test vengono utilizzati molto in ambito psicologico anche per diagnosticare disturbi o dipendenze, questo non è certo il caso perché per tali diagnosi è necessario rivolgersi agli specialisti.

Però può essere un’attivita piacevole per soddisfare qualche curiosità su te stesso o sulle persone che hai accanto.

Dunque se hai la curiosità di scoprire lati di te che non pensavi di avere guarda come incroci le mani!

Come incroci le mani?

Ti sarà capitato di incrociare le mani ma sai che questo gesto semplice può celare molti significati? Scopri quali!

Modo 1: pollice destro sopra

Sei impulsivo e testardo. Quando decidi di voler una cosa e di volerla fare a modo tuo non c’è verso di convincerti del contrario anche quando ciò ti porta a correre dei rischi. Sei sincero fino all’estremo e non si riesce facilmente ad ingannarti. A volte altalenante, chiudi dei rapporti anche solo per equivoci e sei troppo orgoglioso per tornare sui tuoi passi.

Modo 2: pollici paralleli

Sei una persona pacata e saggia, ami la tranquillità e non ti piacciono le liti. Per tale motivo cerchi sempre di mediare e quando non ti va di fare qualcosa ti chiudi in te stesso.

Preferisci la solitudine o al massimo la compagnia di poche ma fidate persone che ti conoscono bene, sei fedele e soffri quando i rapporti si chiudono.

Modo 3: pollice sinistro sopra

Sei una persona pratica ed attiva. Non ami oziare e hai sempre nuovi progetti da portare avanti. Ami stare in compagnia e per le persone sei una preziosa fonte di consigli e divertimento. Cerchi il romanticismo anche se poi valuti sempre attentamente la persona che davanti e le scelte da fare.

Ti è piaciuto il test? Se si torna a trovarci per scoprire altri segreti nascosti della tua personalità