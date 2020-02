Test psicologico: l’immagine che vedi svela la paura che ti impedisce di essere felice

L’amore nasconde molti lati oscuri, se vuoi scoprire come essere felice in coppia fai questo test psicologico e liberati della tua maggiore paura

In amore sei trattenuto o ti lasci andare? Non sempre capiamo l’origine di alcuni nostri comportamenti, il test psicologico seguente ti aiuterà a scoprire il tuo lato più romantico!

Libera la mente per il test psicologico

I test psicologici sono strumenti che vengono utilzzati per capire meglio come funziona il nostro inconscio e come ragiona quindi la parte della nostra mente che non è razionale.

Alcuni specifici, come il test di Rorschach è utilizzato dagli psicologi, mentre altri sono mezzi con cui ci si può divertire e scoprire alcune curiosità.

Se vuoi quindi divertirti a scoprire cosa ti blocca nelle relazioni prova questo nuovissimo test!

Che immagine vedi?

Come puoi osservare la foto allegata è un bellissimo esempio di illusione ottica: dovrai cioè dire quale immagine vedi per prima, che non è per tutti la stessa. Dopodiché leggi cosa ti rivela e scrivi nei commenti se il test ha azzeccato!

1- Testa

Se hai visto subito la forma della testa umana sei molto razionale e quello che ti blocca in amore è la paura di lasciarti andare ai sentimenti. Non rifiuti la vita di coppia ma vuoi sempre che tutto sia organizzato a modo tuo e vuoi tenere sotto controllo i sentimenti. Preferisci una persona che condivida i tuoi interessi e progetti di vita piuttosto che la passione, ma dovresti provare a fare spazio nel tuo cuore al romanticismo ed alla dolcezza, potresti scoprire che ne sei affascinato.

2- Topo

Se hai visto subito la sagoma del roditore la tua più grande paura in amore è di non essere capito. Forse sei stato ferito in passato e ora non ti fidi perché temi di poter essere giudicato o peggio abbandonato. Metti in pratica allora delle dinamiche non positive nel rapporto, ad esempio un eccessivo attaccamento o al contrario fuggi dal rapporto e tu chiudi in te stesso. Cerca di pensare che forse anche l’altro potrebbe avere i tuoi stessi pensieri e confidati di più.

TI è piaciuto il test? Se vuoi esplorare altre dimensioni nascoste della tua personalità continua a seguirci!