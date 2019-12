Test psicologico: cosa turba la tua mente? La macchia di Rorschach che scegli svela la tua vera angoscia

Le macchie di Rorschach possono svelare quello che la tua mente ti nasconde, se vuoi scoprire la tua vera peronalità fai questo test psicologico!

Se non hai mai provato un test psicologico ecco quello che fa per te: attraverso le macchie di Rorschach potrai scoprire lati della tua personalità che nemmeno tu conoscevi. Mettiti alla prova!

Il test psicologico di Rorschach

Il test delle macchie di cui tutti almeno una volta hanno sentito parlare fu approntato dallo psichiatra Hermann Rorschach (1884-1922) da cui prende il nome.

Lo studioso teorizzò un test proiettivo che attraverso alcune immagini di macchie su un foglio, apparentemente senza significato, dava la possibilità di sondare la personalità di un individuo.

Ciò avviene proprio per la facoltà della mente umana di attribuire un senso a simboli e macchie che vede, per ricondurle a significati che si ricollegano a caratteristiche insite nella personalità di ciascuno, ad esempio le attitudini, le paure, le pulsioni ecc.

Chiaramente in ambito non medico questi test possono servire solo come gioco divertente da fare in compagnia per curiosare con leggerezza nell’animo umano, ma per le diagnosi psichiatriche è necessario rivolgersi a specialisti del settore.

Quale macchia scegli?

Sei quindi curioso di scoprire cosa custodisci in fondo all’anima? Guarda bene l’immagine che ti abbiamo allegato e prova a scegliere di getto una delle 8 macchie, poi leggi a cosa corrisponde.

Macchia 1

Se hai scelto la macchia 1 al momento ti senti sotto pressione per uno o più compiti che devi portare a termine e ciò ti crea parecchia ansia, avresti bisogno di una pausa e di farti aiutare dagli amici.

Macchia 2

Se hai scelto la numero due hai sbalzi d’umore e potresti passare dal sentirti molto concentrato su te stesso ed egocentrico ad insicuro a causa dei giudizi degli altri. Impara a seguire di più quello che senti davvero e dedicati alla famiglia e al partner.

Macchia 3

Sei una persona molto sociale e che ama circondarsi di persone che conosce. Mettiti alla prova entrando in contatto con persone al di fuori del tuo ambiente e scoprirai che la diversità può essere uno stimolo alla crescita personale.

Macchia 4

Se hai scelto la numeri 4 sei in una fase della vita in cui la tua maggiore necessità è la stabilità e la calma. Ti senti molto fragile e tendi alla solitudine, cerca di stabilire delle priorità ed elimina il superfluo

Macchia 5

La macchia numero 5 rivela una persona emotiva e che vive per l’amore. Sei in cerca della tua anima gemella e ciò occupa tutta la tua mente. Prova a vedere le situazioni con più distacco scoprirai che forse la persona ideale è già accanto a te!

Macchia 6

Se hai scelto la numero 6 sei la libertà è il tuo desiderio più grande in questo momento. Sei alla ricerca del tuo posto nel mondo e hai bisogno di esprimere a tua personalità. Prendi coraggio di esprimere le tue idee e fidati del tuo intuito.

Macchia 7

Se la macchia che ti ha colpito è la numero 7 sti vivendo un momento di grande incertezza sul futuro. Prova a dividere gli obiettivi in tante piccoli traguardi e accetta di più le novità che arrivano impreviste guardando il lato positivo.

Macchia 8

La macchia numero 8 sei una persona ottimista e positiva. Tutto ciò è un bene ma a volte vedere solo i lati positivi porta a correre rischi evitabili. Cerca di essere più realista quando valuti i pro e i contro delle situazioni.

Se questo test ti è piaciuto continua a seguirci per scoprire altre curiosità sulla tua personalità!