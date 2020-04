TEST psicologico: la prima cosa che lavi sotto la doccia svela la tua vera personalità

Test personalità: la parte del corpo che lavi prima quando fai la doccia rivela sul tuo modo di essere. Cosa aspetti, inizia ora!

Le nostre abitudini posso rivelare aspetti davvero sorprendenti sulla nostra personalità. Qual è la parte del corpo che lavi prima quando fai la doccia?Fai questo semplice test e scopri cosa dice su di te.

Quale parte del corpo lavi prima?

Hai un minuto? Bene. Osserva attentamente l’immagine sopra proposta e scopri cosa rivela su di te. Di seguito i risultati del test.

1. Il viso

Se quando fai la doccia lavi prima il viso significa che sei una persona che tende a preoccuparsi subito, anche per situazioni per cui non è necessario. Sei un tipo che teme molto il giudizio degli altri e, spesso, questo ti rende nervoso e poco rilassato.

2. Braccia, Gambe, ascelle o piedi

Se quando fai la doccia la prima cosa che lavi sono le braccia e le gambe sei una persona razionale che ama tenere tutto sotto controllo. Non temi assolutamente il giudizio degli altri e in gruppo sei un leader nato. Se invece lavi prima le ascelle, sei una persona sincera, affidabile e con una grande forza. Infine, se lavi prima cosa che lavi sono i piedi vuol dire che sei una persona che è solita stare con i piedi saldamente a terra, insomma non vivi di illusioni.

3. Le parti intime

Se la prima cosa che lavi sono le parti intime, significa che sei una persona introversa. La tua timidezza e la tua genuinità sono molto apprezzate dai i tuoi amici. Un consiglio: non lasciare che questo tuo lato ti impedisca di esprimere al meglio il tuo carattere, perché sei una persona in gamba.

4. Petto

Se tendi a lavarti prima il petto, significa che sei una persona appagata della sua vita. Sei determinato e porti a termine brillantemente quanto pianificato.

5. Testa e Capelli

Se tendi a lavarti per prima i capelli, significa che sei una persona che ama la disciplina e l’ordine. Nel lavoro, così come nella vita di tutti i giorni, sei una persona che ha ben chiaro cosa vuole.

6. Spalle e collo

Indica che sei una persona che difficilmente tende a liberarsi del passato. Sei un tipo ambizioso e competitivo, questo ti porta lontano.

7. Schiena

Se tendi a lavarti prima la schiena, sei una persona molto riservata. Non ti fidi facilmente delle persone ma quando conquistano la tua fiducia, sei disposto ad aiutarli ad ogni costo. I tuoi amici non possono fare a meno di te.