Test: sei timida o sei nata leader? Te lo svela il gelato che ti piace di più

Scegli il gelato che preferisci e scopri lati nascosti del tuo carattere. Forse non lo sai, ma sei un vera leader per tutti!

Con l’arrivo della primavera e le lunghe giornate di sole, si ha sempre voglia di un buon gelato. Ognuno di noi ama concedersi una coppa o un cono. Con questo semplice test, scopri aspetti interessanti sul tuo carattere scegliendo quello che cattura la tua attenzione.

Test personalità: scegli il gelato

Che gusto preferisci? Osserva attentamente l’immagine sopra proposta e scegli quello vuoi gustare. La tua scelta rivela molto sulla tua personalità.

1. Gelato nella coppetta

Se hai scelto il gelato nella coppetta, significa che sei una persona tranquilla e molto timida. Impieghi un po’ di tempo per aprirti con chi non conosci bene e ti senti a disagio negli ambienti nuovi. Quando riesci a fidarti sai perfettamente come lasciarti andare e dai il meglio in ogni rapporto, sia in amore che in amicizia.

Il tuo essere cosi introverso/a non ti impedisce di far emergere il lato migliore del tuo carattere: sei leale e sincera/o. Persone come te sono uniche!

2. Stecco gelato

Sei hai scelto lo stecco gelato, significa che sei una persona estremamente forte e hai coraggio da vendere. Uno dei tuoi più importanti pregi è la determinazione che ti consente di raggiungere brillantemente gli obiettivi che ti sei prefissato.

Ti contraddistingui per le tue capacità da leader e sai perfettamente come guidare al meglio un gruppo per vincere.

3. Cono gelato

Se hai scelto il cono gelato, significa che sei una persona curiosa e ti piace ti piace sperimentare situazioni nuove. La tua energia e il tuo ottimismo ti rendono speciale agli occhi dei tuoi amici e parenti.

Cosa amano di te? Il tuo essere sempre positivo e soprattutto la tua capacità di saper indossare il tuo splendido sorriso anche in situazioni difficili. Non smettere mai di essere così come sei, perché sei un raggio di sole nella vita delle persone che ti circondano.

N. B.: Queste valutazioni hanno un carattere di curiosità e intrattenimento.

