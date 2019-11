Test psicologico: la lettera che noti rivela che impressione di te dai a chi non ti conosce

La prima lettera che vedi in questo test psicologico rivela la tua personalità. Vuoi provare a conoscere i tuoi lati nascosti?

La nostra personalità può essere svelata da questo test psicologico che ti dice come sei nel rapporto con gli altri.

Test psicologico delle lettere nascoste

La psicologia utilizza già da tempo svariati tipi di test, come i test proiettivi di Kock o il famosissimo test di Rorschach per indagare la dimensione psicologica dell’individuo.

Attribuendo significato diverso a vari elementi delle immagini che ci vengono mostrate infatti, evidenziamo i nostri processi psicologici inconsci.

Tali test possono dunque risultare utili per capire meglio la nostra personalità ed indirettamente il modo in cui le persone ci vedono.

Quale lettera hai visto per prima?

Il test che ti proponiamo oggi dunque vuol proprio farti capire come ti comporti con gli altri e come vieni visto dalla comunità a cui appartieni.

Nell’immagine che ti abbiamo mostrato ad inizio pagina sono nascoste con un effetto di colori alcune lettere.

Non tutti vedono prima la stessa lettera: tu indica quella che ti è saltata per prima agli occhi.

Vai poi a leggere la descrizione corrispondente.

Lettera A

Se hai visto la lettera A sei una persona spontanea ed onesta.

Fai sempre quello che ti fa sentire bene e sai capire gli altri.

Sei in prima fila per aiutare gli altri e non ti tiri mai indietro quando c’è da impegnarsi.

Lettera O

La lettera O indica una persona perseverante e mediatrice. Arrivi sempre dove vuoi ma ti impegni a far da paciere tra le persone grazie alla tua capacità propositiva. Hai un carattere ottimista e per questo la gente ascolta con piacere i tuoi consigli.

Lettera R

Se hai visto la lettera R sei una persona perfezionista e fedele.

Ti impegni in tutto quello che fai e non ami la sconfitta. Le persone fanno affidamento su di te per l’organizzazione delle cose e per il rispetto delle regole, forse ogni tanto se ne approfittano un po’.

Lettera S

La lettera S rivela che sei una persona serena e tranquilla. Non ami i conflitti e per questo a volte ti defili dalle discussioni apparendo come disinteressata. Cerchi di raggiungere i tuoi sogni e dai tutto in amore.

Lettera T

La lettera T indica una persona forte e combattiva. Le persone ti vedono come un leader naturale e spesso anche se non vuoi sei chiamato a ricoprire ruoli di responsabilità. Ami tutto ciò che è concreto come la famiglia e il lavoro.

Lettera E

Se hi visto la lettera E sei una persona sognatrice. Spesso ti perdi nei tuoi pensieri e alle persone appari sfuggente ed eterea.

La tua mente è concentrata su ciò che potresti avere e sui ripianti del oassato, mentre dovresti dare più atenzione a ciò che ti circonda e che hai nel presente.

Se ti è piaciuto questo test continua a seguirci per scoprire altri lati nascosti del tuo carattere!